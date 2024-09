Révolution : Ce trio sème l'émoi chez les téléspectateurs

Un nouvel épisode de Révolution nous attendait ce dimanche, et nous étions particulièrement fébriles à l'idée de revoir sur la scène une nouvelle salve d'anciens candidats des précédentes éditions. Si la saison des étoiles a débuté en force la semaine dernière, on peut affirmer que la cadence s'est maintenue ce soir, avec plusieurs numéros marquants et plutôt impressionnants.

C'est en fin d'épisode que le coup de grâce a toutefois été donné, alors que les finalistes et la gagnante de la saison précédente, Jordan, Santiago et Gabrielle, les coups de coeur de plusieurs Québécois, ont débarqué sur le plateau. Pour la 6e saison, ces trois artistes ont effectivement décidé de s'unir pour offrir une prestation endiablée, dans laquelle leurs personnalités et styles se sont entremêlés dans un numéro unique aux nombreux changements de costumes. Un propos intelligent nous a été proposé, unique et divertissant à souhait.

Cette « alliance infernale », aux dires de Jean-Marc Généreux, s'est avérée une réelle prise de risque pour le trio, mais qui a payé. Or, Mel Charlot n'ayant pas adhéré entièrement à la proposition du groupe, Gabrielle, Jordan et Santiago ont été mis en danger. Un retournement de situation de dernière minute a cependant changé la destinée du nouveau trio. En effet, Kyra, alors enceinte de 25 semaines, s'est désistée en raison de douleurs après sa prestation, laissant le champ libre au retour des trois danseurs dans la compétition.

Sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs n'ont d'ailleurs pas manqué d'afficher leur soutien au groupe, créant une véritable commotion émotive :

« Plein de coups de coeur ce soir. Celui-ci est l'ultime coup de coeur de ma soirée! Cette association, cette performance... du génie! Sauvez-les absolument!! »

« Des génies avec cette création. Wow. Ça promet. De petits accrocs qu’ils corrigeront. La compétition va être très forte. Hâte de les voir à nouveau. »

« Original, haut en couleur, prise de risque immense, il y avait au moins 2 ou 3 moment de révolution. »

« Magnifique a tous les niveaux! Technique, créativité, profondeur … tout y est! »

On peut dire que le retour de ces trois figures marquantes de la saison 5 ne passe pas inaperçu!

Dans une saison qui oppose les meilleurs danseurs, chaque pas est étudié, chaque attente est mesurée. Les maîtres cherchent l'étoile, la crème de la crème. Du classique au contemporain, en passant par le break, des danseurs de tout horizon ont étayé leur talent sur la scène ronde de la compétition, ensorcelant notre attention. Car c'est aussi ça Révolution : des performances aussi renversantes que variées. À quoi s'attendre pour la suite de cette saison relevée?

Rappelons que nous apprenions cette semaine pourquoi certains ex-gagnants de la compétition ont décidé de ne pas retenter leur chance. Les détails ici.

L'émission Révolution est diffusée le dimanche à 19 h 30, sur les ondes de TVA.