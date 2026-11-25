Simon Morin a fait une brève apparition dans Indéfendable, il y a quelques semaines, dans le rôle d'un chanteur connu dont les informations personnelles ont été mises à risque alors que l'ordinateur de son avocat, Me Lapointe, a été volé.

Il a fait une crise au cabinet, puis nous ne l'avons plus jamais revu.

En entrevue avec la coautrice de la quotidienne, Annie Langlois, nous lui avons demandé ce qui allait advenir dudit personnage. Sera-t-il bientôt de retour?

« Ce n'est même pas un personnage qu'on devait élaborer », nous a-t-elle confié. « Des fois, on cherche des occupations dans le cabinet qui ne font pas partie d'une cause comme telle. C'est là où on a fait que Ben Brault a déposé sa demande et il s'est fait voler son ordinateur et tout ça, mais, non, ce n'est pas un personnage qui devait revenir, sauf que là, toi, tu m'en parles et j'ai vu que d'autres personnes en ont parlé aussi. Je ne sais pas, on va peut-être réfléchir si on fait quelque chose pour lancer ça avec lui. Je ne sais pas. »

« Il ne reviendra pas dans la saison 5 », nous a-t-elle confirmé. « On s'était un peu peinturés dans le coin parce qu'il part en disant : "je vais me prendre un avocat et ce ne sera certainement pas vous" ou quelque chose comme ça. »

En tout cas, pour l'instant, honnêtement, ce n'est pas quelqu'un qui revient.

On espère de tout coeur que les autrices feront une petite place au fiévreux chanteur dans la 6e saison! À suivre!

Indéfendable se poursuit du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA.