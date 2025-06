Lundi prochain, nous assisterons aux retrouvailles de Si on s'aimait Célébrités.

Deux mois après le voyage au Mexique, tous les participants de l'émission se retrouvent pour faire le point.

« On arrive là le matin, toute la gang, on ne s'est pas vus depuis un boute. Puis on écoute les portraits de chaque personne, de chaque duo. Puis après, on commente, on the spot », nous explique Joanie Guérin.

Suite au visionnement de la bande-annonce, nous avions l'impression que Jérémie, son deuxième prétendant, avait été le plus écorché lors de cette rencontre (voyez pourquoi ici), mais Joanie pense autrement. « Je crois que le moment le plus crunchy qui va me concerner, mon parcours, ça va être plus le moment avec Mikaël », dit-elle.

« Parce que moi, comment je l'ai vécu beaucoup avec Jérémie, c'est quand même beaucoup une bouffée de fraîcheur, quand même de changer un peu les cartes. J'ai beaucoup ri au départ, mais c'est vrai que c'est… C'est comme si à la fin, ça s'est un peu… C'est juste comme sans histoire pour moi. J'ai dit ce que j'avais à dire avec lui, puis il n'y avait pas plus », indique-t-elle.

Elle ajoute : « Alors qu'avec Mikaël, il y avait comme... J'ai commencé l'aventure, je découvrais c'était quoi ce projet-là, qu'est-ce que j'allais vivre avec lui. Puis avec Jérémie, il y avait quelque chose de vraiment plus en surface. »

Joanie se porte à la défense de ses prétendants, qui ont été beaucoup égratignés sur les réseaux sociaux. « Ces gens-là, ces gars-là ne sont pas méchants. Il ne faut pas trop s'attarder aux commentaires. Je trouve que les gens sont vraiment drastiques. Ils ont le droit aussi, là, ils ne l'ont pas vécu comme nous on l'a vécu, mais ces deux personnes-là, ce ne sont pas des personnes méchantes. »

Tu sais, Jérémie, il a été nommé comme un manipulateur, tout ça. Il n'est vraiment pas parfait, mais il n'avait pas une once de méchanceté de sa part.

Joanie a reçu une dose d'amour énorme du public suite à sa participation à Si on s'aimait Célébrités. « Ça fait vraiment du bien, les retours. Moi, ça me donne une grosse dose de confiance. On dirait que ça nourrit quelque chose. Je sais que je suis de même dans la vie, mais on dirait que ça m'a comme donné un boost. »

A-t-elle trouvé l'amour depuis la fin des tournages? « Trouver l'amour je sais pas, mais ça bouge un petit peu », nous confie-t-elle, sourire aux lèvres.

On lui souhaite évidemment de trouver l'homme de ses rêves!

Ne manquez pas la dernière de la saison de Si on s'aimait Célébrités lundi soir à 20 h sur les ondes de TVA.