Lundi était diffusé l'avant-dernier épisode de Si on s'aimait Célébrités.

Dans cet épisode, nous avons appris qu'aucun couple n'avait été formé lors de l'aventure. Par contre, on garde un brin d'espoir pour Maxence et Nikolas alors que nous assisterons aux retrouvailles la semaine prochaine qui se sont déroulées deux mois après le voyage au Mexique. Nikolas n'a pas fermé la porte complètement à Maxence, mais il ne pouvait pas affirmer si la suite serait amoureuse ou amicale.

En ce qui concerne Sophie, elle a confirmé à Marc qu'elle n'avait que de l'amitié pour lui et Joanie a dit à Jérémie qu'elle n'avait pas l'intention de le revoir, même d'un point de vue amical.

Dans les images de l'émission de la semaine prochaine, la dernière de la saison, les participants visionneront certains segments de la saison ensemble, puis les commenteront. On constate rapidement que c'est Jérémie qui recevra le plus de coups de ses comparses. Joanie a déjà mentionné à quelques reprises que son attitude devant la caméra et celle derrière la caméra n'étaient pas la même. Ceci sera remis sur le tapis lors de ces retrouvailles, notamment par Nikolas qui affirmera que Maxence et lui ont vu Joanie plus souvent que son prétendant lors de leur voyage au Mexique.

Comme le disent si bien Marie-Ève et Jean-François : « ça va brasser! ».

Ne manquez pas le dernier épisode de Si on s'aimait Célébrités lundi prochain, à 20 h, sur les ondes de TVA.