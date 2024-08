Retour à la télé pour Stéphan Bureau dans un nouveau format

Un peu plus d'un an après la fin abrupte du Monde à l'envers à TVA, Stéphan Bureau fait un retour dans notre petit écran, dans un nouveau concept original qu'il a lui-même proposé à Télé-Québec.

Dans Une époque formidable, l'animateur fera chaque semaine la lumière sur trois bouleversements en cours dans notre société, avec l'aide de précieux invités et d'un public qui participera activement aux discussions.

Contrairement à son précédent projet, Stéphan Bureau ne s'entoure pas ici de collaborateurs réguliers, préférant donner la parole à des invités qui vivent ces bouleversements et qui souhaitent s'exprimer sur ces sujets chauds de l'actualité. Entre talk-show et magazine de service, Une époque formidable entend faire jaser dans les chaumières, dans un contexte dépouillé d'artifices.

Télé-Québec s'avérait la tribune parfaite pour alimenter ces discussions, comme nous le confirme l'hôte de ce grand rendez-vous hebdomadaire : « C'était parfaitement dans l'ADN de Télé-Québec, une antenne avec laquelle j'ai commencé à travailler quand j'avais 20-22 ans. Je pense que c'est tout à fait avisé et j'espère que c'est quelque chose qu'on va pouvoir continuer de faire ensemble. »

« C'est vraiment d'essayer de rendre compte des changements formidables qui se produisent dans notre société et qui sont souvent plus grands que nous », indique Stéphan Bureau pour expliquer son concept.

Dès le premier épisode, l'animateur s'attaquera à un sujet pour le moins polarisant, la politique américaine, qui est devenu à certains égards un « cirque », comme il nous l'indique en entrevue. À ses côtés, nous retrouverons des invités assez surprenants, que voici :

Jean-François Lisée, chroniqueur politique, ancien correspondant à Washington

Marin Proulx, coanimateur du balado La dernière élection

Noémi Mercier, journaliste

Jean-Thomas Jobin, gagnant de la première saison de Big Brother Célébrités

Frédéric Gieling, réalisateur de téléréalités

Ghyslain Octeau Piché, gagnant de la 2e saison de Survivor Québec

Ensemble, ils analyseront notamment la chaude lutte que mènent les candidats à l'élection américaine de 2024 et plus encore.

Lui qui l'a fait à plusieurs reprises dans sa riche carrière, Stéphan Bureau aborde ce nouveau défi de lancer un talk-show avec confiance, fébrilité et une touche de pragmatisme : « Il y aura certainement des ajustements à faire en cours de route, comme c'est toujours le cas lorsqu'on lance un nouveau projet, mais je vous dirais que j'ai eu beaucoup de réactions sur ce qu'on a commencé à tourner et je me sens en confiance. »

Une époque formidable sera diffusée à compter du mercredi 4 septembre à 20 h sur les ondes de Télé-Québec.