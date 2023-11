Respire Tricus, respire!

Il reste un mois jour pour jour à la saison automnale de STAT et l'autrice Marie-Andrée Labbé nous propose une tonne d'intrigues, aussi divertissantes que ludiques. Force est d'admettre que, malgré certaines incongruités, nous sommes continuellement divertis par ce qui nous est proposé. C'est dans cette optique que nous vous proposons ce résumé à la fois humoristique et affectueux de l'intrigue de la quotidienne.

Cet équilibre, très moyen mettons, s'est à nouveau rompu en fin d'épisode, dans une scène hautement burlesque. Alors que le tuyau de gavage lui sortait du nez et la boucane des oreilles, Tricus, frappé d'une fureur maniaque, s'est peinturé la face avec une poche de sang qui passait par là. Rien de reposant! Honnêtement, on aimerait retourner ce Tricus dans la nature... Et s'il pouvait amener avec lui le complotiste en herbe Francis Pilote (Antoine Desrochers), le conjoint de la fille de Dupéré, on ne serait pas fâché.

Par ailleurs, ledit Philippe Dupéré s'est trouvé une nouvelle passion pour compenser le fait qu'il n'est pas habile pour planter des crayons dans la trachée des gens, soit de tendre des embuscades passives-agressives dans les ascenseurs. Le psychiatre est maintenant convaincu que Jacob Faubert (Lou-Pascal Tremblay) ou sa mère sont impliqués dans le décès du conjoint d'Emmanuelle St-Cyr (Suzanne Clément), mais plutôt que de voler, tel un héros en sarrau, vers les autorités pour exposer ses hypothèses, il préfère faire le fin finaud dans les ascenseurs. Bravo!

Pendant ce temps, Sophia (Ludivine Reding) bougonne parce qu'elle doit préparer deux civières éloignées pour un couple en chicane (compte tes pas Sophia, ça aide à s'encourager!) et Gabriel Lemaire (Jean-Nicolas Verreault) retrouve peu à peu l'usage de ses mains en faisant une activité des plus utiles pour un médecin; brasser les dés. On a hâte de voir le spin-off, Profession croupier!

De son côté, Pascal St-Cyr (Normand D'Amour) glisse tranquillement dans l'ombre, apostrophant ses collègues féminines dans les couloirs pour les mansplainer. « Calme-toi, je m'en occupe », lançait-il hier à la pauvre Delphine Martin (Virginie Ranger-Beauregard), dont la chevelure au volume irréprochable épate continuellement. Pardon Pascal? Tu n'as jamais appris qu'il ne faut JAMAIS dire à une femme de se calmer?

Derrière le comptoir, Jacob annonçait à l'urgentologue en chef, Emmanuelle St-Cyr, que son père n'était peut-être pas mort en Thaïlande, comme le voulait la légende. La réaction d'Emmanuelle fut probablement la pire qu'on pouvait espérer, avec un rire moqueur du genre "maudit que t'es épais". Pire collègue du monde? Derrière eux, le docteur Marc-Olivier Morin a toujours trois coups de retard dans l'intrigue et semble toujours un peu perdu. On a hâte qu'il apprenne que Pascal St-Cyr est le père de Siméon. Le choc qu'il va avoir!

Enfin, Steve Jolicoeur (Marc Beaupré) n'est à Saint-Vincent que depuis deux semaines, et déjà, il a critiqué tout le monde en place, à commencer par le patron, en plus de faire des blagues amères à tous ses collègues. Un autre qui pourrait gagner la palme du meilleur employé! Au moins, lui, il a des principes et veut garder les sachets de poudre pour l'hôpital.

STAT se poursuit du lundi au jeudi à 19 h à TVA. Découvrez ici quand vous pourrez retrouver la quotidienne après les fêtes.