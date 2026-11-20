Vous trouverez ci-dessous les dates de retour ou de début des productions étrangères les plus en vue de plusieurs réseaux, dont les généralistes, pour l'hiver 2027. Les dates peuvent aussi être sujettes à changement. Les dates manquantes seront ajoutées dès que possible.
Consultez notre calendrier de l'hiver 2027 des productions québécoises ici.
* REPRÉSENTE LES NOUVEAUTÉS
** Un épisode en primeur sur ICI.TOU.TV EXTRA
ICI RADIO-CANADA TÉLÉ
- Grantchester, saison 10 et 11 – Du lundi au vendredi, dès le 4 janvier à 14 h
- Les enquêtes de Murdoch, saison 13 – Du lundi au vendredi, dès le 4 janvier à 15 h
- *Bookish – Dès le samedi 9 janvier à 21 h
- *Véronique (Sanson) – Le dimanche 10 janvier à 19 h
- *Transparent Earth (titre français à confirmer) – Le samedi 16 janvier à 20 h (3 épisodes en rafale)
- Professeur T, saison 5 – Dès le samedi 13 mars à 20 h
- *Le conte de deux cités – Dès le samedi 13 mars à 21 h
- L'affaire Laura Stern – Dès le mercredi 17 mars è 21 h
TVA
- Dre Amy, saison 2 – Dès le mercredi 6 janvier à 21 h
- Médecin malgré tout, saison 2 – Dès le jeudi 7 janvier à 20 h
- Du talent à revendre, saison 21 – Dès le vendredi 8 janvier à 20 h
NOOVO
- Les Simpson, saison 36 – Dès le mercredi 6 janvier à 19 h 30
- Fire Country : Pompiers sur appel, saison 4 – Dès le mercredi 6 janvier à 21 h
- Chicago Police, saison 12 – Dès le vendredi 8 janvier à 21 h
- Les Simpson, saison 35 – Dès le mercredi 3 février à 19 h 30
- Le traqueur, saison 3 – Dès le mardi 2 mars à 21 h
- L'agent Will Trent, saison 4 – Dès le mercredi 17 mars à 21 h
- *L'arme fatale – Dès le vendredi 19 mars à 21 h
TÉLÉ-QUÉBEC
- Rêves: rêve lucide, rêverie compulsive – Le lundi 11 janvier à 21 h
- À travers tes yeux – Le dimanche 14 février à 20 h
- Ukraine, l'enfance volée – Le lundi 22 février 20 h
- Mammouths, dinosaures: peut-on vraiment les faire revenir? – Le lundi 1er mars à 20 h
- L’écart silencieux – Le lundi 1er mars à 21 h
- Un renversement (Femmes de pouvoir) – Le dimanche 7 mars à 20 h
- Dans le cerveau des mères. Les super-pouvoirs des femmes enceintes – Le lundi 8 mars à 20 h
- Les chrysalides – Le dimanche 14 mars à 20 h
ADDIK
- CSI : Miami, saison 9 – Du lundi au jeudi, dès le 4 janvier à 19 h
- Chicago Fire : Caserne 51, saison 14 – Dès le lundi 4 janvier à 21 h
- Chicago Med, Saison 11 – Dès le lundi 4 janvier à 22 h
- The Walking Dead : Darryl Dixon, saison 3 – Dès le mardi 5 janvier à 22 h
- Marshals, saison 2 – Dès le mercredi 6 janvier à 21 h
- Esprits criminels : Évolution, saison 18 – Dès le mercredi 6 janvier à 22 h
- Saint-Pierre, saison 2 – Dès le jeudi 7 janvier à 20 h
- Traqueurs d'élite, saison 2 – Dès le jeudi 7 janvier à 21 h
- Les enquêtes de Murdoch, saison 18 – Dès le mercredi 3 février à 20 h
- CSI : Miami, saison 10 – Du lundi au jeudi, dès le 10 février à 19 h
- Code rouge, saison 2 – Dès le jeudi 11 février à 22 h
- The Walking Dead : Dead City, saison 3 – Dès le mardi 16 mars à 22 h
- Le test de Copenhague – Dès le mercredi 17 mars à 22 h
- La recrue, saison 7 – Du lundi au jeudi, dès le 22 mars à 19 h
- M.I.A (titre en français à confirmer) – Dès le jeudi 25 mars à 22 h
- S.W.A.T Exiles (titre en français à confirmer) – Dès le jeudi 8 avril à 21 h
CANAL D
- Secrets sous la glace, saison 5 – Dès le lundi 4 janvier à 21 h
- Mayday, saison 27 – Dès le mardi 5 janvier à 21 h
- Alaska : La ruée vers l'or, saison 16 - partie 2 – Dès le mercredi 6 janvier à 20 h
- OVNI : Enquêtes secrètes, saison 2 – Dès le jeudi 7 janvier à 20 h
- En quête de preuves, saison 5 – Dès le jeudi 7 janvier à 21 h
- *Un cadavre au sous-sol – Le vendredi 8 janvier à 22 h
- *Monstres à l'Américaine : Abus de pouvoir – Le vendredi 19 février à 22 h
- La ruée vers l'or : Les mines perdues, saison 3 – Dès le mercredi 10 mars à 20 h
- À quoi tu carbures? Avec John Cena, saison 2 – Dès le mardi 13 mars à 20 h 30
- Caméras à bord, saison 5 – Dès le vendredi 2 avril à 22 h
CANAL VIE
- Deux soeurs : 1000 livres, saison 6 – Dès le lundi 4 janvier à 20 h
- Dre Boutons : Nouvelle ère, saison 2 – Dès le lundi 4 janvier à 21 h
- De taudis à logos, saison 6 – Dès le mardi 5 janvier à 21 h
- Mariage à l'aveugle, saison 14 – Dès le mercredi 6 janvier à 20 h
- Le monde de Baylen, saison 2 – Dès le jeudi 7 janvier à 20 h
- Sauvetage réno, saison 2 – Dès le jeudi 7 janvier à 21 h
CASA
- Masterchef Australie, saison 18 – Du lundi au vendredi, dès le 21 décembre à 10 h
- Le bloc Australie, saison 18 – Du lundi au jeudi, dès le 4 janvier à 17 h
- Mariés à l'immobilier, saison 3 – Dès le mardi 5 janvier à 21 h
- À 100 jours d'un rêve, saison 6 – Dès le mercredi 6 janvier à 20 h
- Le top de la rue – Dès le jeudi 7 janvier à 20 h et 20 h 30
- Les El Moussa : as du flip, saison 2 – Dès le mercredi 20 janvier à 22 h
- Le projet d'Émily Michelle – Dès le mercredi 17 février à 21 h
- Des maisons qui déménagent !, suite de la saison 4 – Dès le jeudi 18 février à 22 h
ELLE FICTIONS
- Heartland, saison 5 – Dès le lundi 1er février à 16 h
- Crossroad Springs, saison 2 – Dès le samedi 13 mars à 19 h
ÉVASION
- Alone : les survivants, saison 9 – Dès le mercredi 2 décembre à 21 h et 22 h
- Josh Gates : Traqueur de mystères, saison 9 – Dès le mardi 8 décembre à 22 h
- Alaska : le triangle maudit, saison 2 – Dès le jeudi 7 janvier à 21 h
- Seuls face à l'Alaska, saison 5 – Dès le jeudi 7 janvier à 22 h et 23 h
- Alone UK : Les survivants – Dès le mercredi 20 janvier à 21 h et 22 h
- Vivre sous zéro, saison 10 – Dès le mercredi 10 février à 21 h et 22 h
- Seuls face à l'Alaska, saison 6 – Dès le jeudi 4 mars à 22 h et 23 h
- Les grandes découvertes avec Dan Snow – Dès le mardi 2 mars à 22 h
- Météo mortelle, saison 4 – Dès le jeudi 18 mars à 21 h
- Les grandes découvertes avec Dan Snow, saison 2 – Dès le mardi 23 mars à 22 h
ICI ARTV
- *Le village de Three Pines – Dès le jeudi 26 novembre à 20 h (2 épisodes en rafale)
- *Nous, Mentana – Le dimanche 14 février à 19 h
- Gremlins, l'Amérique parasitée – Le dimanche 28 février à 19 h
- U2 50 ans de succès – Le dimanche 7 mars à 19 h
INVESTIGATION
- Querelles mortelles – Dès le vendredi 8 janvier à 22 h
- Relations toxiques – Dès le vendredi 19 février à 22 h
- *Cocaïne, prison & likes : La vraie histoire d'Isabelle – Dès le lundi 15 mars à 21 h
HISTORIA
- La malédiction d'Oak Island, saison 13 – Dès le lundi 4 janvier à 20 h
- Au-delà du ranch Skinwalker, saison 3 – Dès le lundi 4 janvier à 22 h
- *Les grandes trouvailles avec Mike Wolfe – Dès le mardi 5 janvier à 20 h
- Pawn Stars : prêteurs sur gages, saison 24 – Dès le mardi 5 janvier à 21 h
- De l'acier et du feu, saison 10 – Dès le jeudi 7 janvier à 22 h
- Les montagnards, saison 14 – Dès le vendredi 8 janvier à 20 h
- Les grands mystères de l'Histoire, saison 6 – Dès le samedi 9 janvier à 20 h
- *Countdown to Disaster (titre français à confirmer) – Dès le jeudi 25 février à 21 h
- Nos ancêtres les extraterrestres, saison 17 – Dès le mercredi 6 janvier à 23 h
- IneXplicable, saison 7 – Dès le mercredi 20 janvier à 20 h
- Le secret du ranch Skinwalker, saison 6 – Dès le lundi 15 février à 21 h
- *George Washington : père d'une nation – Le samedi 6 mars à 21 h
- *Merveilles modernes : la Seconde Guerre mondiale – Dès le jeudi 11 mars à 22 h
- Mountain Men: Wild North (titre français à confirmer) – Dès le vendredi 9 avril à 20 h
MAX
- Les Experts, saison 7 et 8 – Du lundi au vendredi à 18 h, après les fêtes
- Dre Sam, reprise de la saison 1 – Les jeudis à 20 h, après les fêtes
- Carpe Diem, saison 2 – Dès le lundi 22 février à 20 h
- *Tommy – Dès le jeudi 25 février à 20 h
SÉRIES PLUS
- La loi & l'ordre : crimes sexuels, saison 27 – Dès le mercredi 6 janvier à 20 h
- Esprits brillants, saison 2 – Dès le mercredi 6 janvier à 22 h
- *Médium, saison 1, 2 et 3 – Dès le jeudi 7 janvier à 22 h et 23 h (2 épisodes consécutifs)
- *Détectives privés : côte ouest – Dès le jeudi 21 janvier à 21 h
- Heartland, saison 19 – Dès le vendredi 5 février à 20 h
- NCIS : Los Angeles, saison 14 – Dès le lundi 15 février à 22 h
- Meurtre sur la côté ouest, saison 2 – Dès le jeudi 1er avril à 21 h
TÉMOIN
- Handsome Devil: Charming Killer (titre français à confirmer) – Dès le mercredi 6 janvier à 22 h
- 9-1-1 centre de crise, saison 2 – Dès le mardi 5 janvier à 21 h
- Unité hélico, saison 2 – Dès le mardi 5 janvier à 21 h 30
- Secrets enterrés - saison 4 – Dès le mardi 5 janvier à 22 h
- Affaires(non)résolues – Dès le jeudi 7 janvier à 20 h
- Accident, suicide ou meurtre?, saison 5 – Dès le vendredi 8 janvier à 20 h
- Made for murder (titre en français à confirmer) – Dès le mardi 19 janvier à 20 h
- Un tueur au charme fatal (Harlan Coben's final twist) – Dès le mercredi 27 janvier à 22 h
- Ami ou assassin – Dès le mercredi 17 février à 22 h
- Toutes ces fautes – Dès le jeudi 18 février à 20 h
- Personne d'intérêt, saison 4 – Du lundi au jeudi, dès le 4 janvier à 17 h
- Personne d'intérêt, saison 5 – Du lundi au jeudi, dès le 10 février à 17 h
TV5 UNIS
- Le diplôme – Dès le mardi 5 janvier à 22 h
- Le wolfman – Dès le mercredi 6 janvier à 21 h
- *L'agence, nouvelles destinations – Dès le jeudi 7 janvier à 21 h
- Clem, saison 12, 13 et 14 – Dès le jeudi 7 janvier à 22 h
- Désordres – Dès le samedi 9 janvier à 19 h 30
- Après la nuit – Dès le mardi 16 février à 22 h
- *Les 100 premiers jours – Dès le jeudi 25 février à 20 h
- Le flambeau : Les aventuriers de Chupacabra – Dès le samedi 13 mars à 19 h
Z
- Shoresy, le salaud du hockey, saison 5 – Dès le mardi 5 janvier à 21 h 30
- Peacemaker, saison 2 – Dès le mercredi 6 janvier à 21 h
- *Le garage des frères Holden – Dès le jeudi 7 janvier à 20 h
- *L'envers des années 1990 – Dès le jeudi 7 janvier à 21 h
- À première vue, saison 2 – Dès le mercredi 3 mars à 21 h
- *L'envers des années 2000 – Dès le jeudi 18 mars à 21 h
ZESTE
- David Rocco's eating dirty (titre en français à confirmer) – Dès le vendredi 8 janvier à 20 h
- Poker en cuisine – Dès le vendredi 8 janvier à 21 h
- Duel en chefs – Dès le vendredi 8 janvier à 20 h 30
- Bobby Flay : Triple menace – Dès le mercredi 3 février à 21 h
- Gordon Ramsav : Mission secrète – Dès le jeudi 11 février à 22 h
- Hell's kitchen, saison 25 – Dès le mercredi 10 mars à 22 h
ICI.TOU.TV EXTRA
- *Bookish – Dès le jeudi 7 janvier
- Les enquêtes de Murdoch, saison 13 – Dès le jeudi 7 janvier
- *Véronique (Sanson) – Dès le dimanche 10 janvier
- *Transparent Earth (titre français à confirmer) – Dès le samedi 16 janvier
- *Nous, Mentana – Dès le dimanche 14 février
- Thelma et Louise : Un western féministe – Dès le vendredi 5 mars
- Professeur T, saison 5 – Dès le jeudi 11 mars
- *Le conte de deux cités – Dès le samedi 13 mars
ILLICO+
- Marshals – Dès le mercredi 6 janvier