Vous trouverez ci-dessous les dates de retour ou de début des productions étrangères les plus en vue de plusieurs réseaux, dont les généralistes, pour l'hiver 2027. Les dates peuvent aussi être sujettes à changement. Les dates manquantes seront ajoutées dès que possible.

Consultez notre calendrier de l'hiver 2027 des productions québécoises ici.

* REPRÉSENTE LES NOUVEAUTÉS

** Un épisode en primeur sur ICI.TOU.TV EXTRA

ICI RADIO-CANADA TÉLÉ

Grantchester, saison 10 et 11 – Du lundi au vendredi, dès le 4 janvier à 14 h

Les enquêtes de Murdoch, saison 13 – Du lundi au vendredi, dès le 4 janvier à 15 h

*Bookish – Dès le samedi 9 janvier à 21 h

*Véronique (Sanson) – Le dimanche 10 janvier à 19 h

*Transparent Earth (titre français à confirmer) – Le samedi 16 janvier à 20 h (3 épisodes en rafale)

Professeur T, saison 5 – Dès le samedi 13 mars à 20 h

*Le conte de deux cités – Dès le samedi 13 mars à 21 h

L'affaire Laura Stern – Dès le mercredi 17 mars è 21 h

TVA

Dre Amy, saison 2 – Dès le mercredi 6 janvier à 21 h

Médecin malgré tout, saison 2 – Dès le jeudi 7 janvier à 20 h

Du talent à revendre, saison 21 – Dès le vendredi 8 janvier à 20 h

NOOVO

Les Simpson, saison 36 – Dès le mercredi 6 janvier à 19 h 30

Fire Country : Pompiers sur appel, saison 4 – Dès le mercredi 6 janvier à 21 h

Chicago Police, saison 12 – Dès le vendredi 8 janvier à 21 h

Les Simpson, saison 35 – Dès le mercredi 3 février à 19 h 30

Le traqueur, saison 3 – Dès le mardi 2 mars à 21 h

L'agent Will Trent, saison 4 – Dès le mercredi 17 mars à 21 h

*L'arme fatale – Dès le vendredi 19 mars à 21 h

TÉLÉ-QUÉBEC

Rêves: rêve lucide, rêverie compulsive – Le lundi 11 janvier à 21 h

À travers tes yeux – Le dimanche 14 février à 20 h

Ukraine, l'enfance volée – Le lundi 22 février 20 h

Mammouths, dinosaures: peut-on vraiment les faire revenir? – Le lundi 1er mars à 20 h

L’écart silencieux – Le lundi 1er mars à 21 h

Un renversement (Femmes de pouvoir) – Le dimanche 7 mars à 20 h

Dans le cerveau des mères. Les super-pouvoirs des femmes enceintes – Le lundi 8 mars à 20 h

Les chrysalides – Le dimanche 14 mars à 20 h

ADDIK

CSI : Miami, saison 9 – Du lundi au jeudi, dès le 4 janvier à 19 h

Chicago Fire : Caserne 51, saison 14 – Dès le lundi 4 janvier à 21 h

Chicago Med, Saison 11 – Dès le lundi 4 janvier à 22 h

The Walking Dead : Darryl Dixon, saison 3 – Dès le mardi 5 janvier à 22 h

Marshals, saison 2 – Dès le mercredi 6 janvier à 21 h

Esprits criminels : Évolution, saison 18 – Dès le mercredi 6 janvier à 22 h

Saint-Pierre, saison 2 – Dès le jeudi 7 janvier à 20 h

Traqueurs d'élite, saison 2 – Dès le jeudi 7 janvier à 21 h

Les enquêtes de Murdoch, saison 18 – Dès le mercredi 3 février à 20 h

CSI : Miami, saison 10 – Du lundi au jeudi, dès le 10 février à 19 h

Code rouge, saison 2 – Dès le jeudi 11 février à 22 h

The Walking Dead : Dead City, saison 3 – Dès le mardi 16 mars à 22 h

Le test de Copenhague – Dès le mercredi 17 mars à 22 h

La recrue, saison 7 – Du lundi au jeudi, dès le 22 mars à 19 h

M.I.A (titre en français à confirmer) – Dès le jeudi 25 mars à 22 h

S.W.A.T Exiles (titre en français à confirmer) – Dès le jeudi 8 avril à 21 h

CANAL D

Secrets sous la glace, saison 5 – Dès le lundi 4 janvier à 21 h

Mayday, saison 27 – Dès le mardi 5 janvier à 21 h

Alaska : La ruée vers l'or, saison 16 - partie 2 – Dès le mercredi 6 janvier à 20 h

OVNI : Enquêtes secrètes, saison 2 – Dès le jeudi 7 janvier à 20 h

En quête de preuves, saison 5 – Dès le jeudi 7 janvier à 21 h

*Un cadavre au sous-sol – Le vendredi 8 janvier à 22 h

*Monstres à l'Américaine : Abus de pouvoir – Le vendredi 19 février à 22 h

La ruée vers l'or : Les mines perdues, saison 3 – Dès le mercredi 10 mars à 20 h

À quoi tu carbures? Avec John Cena, saison 2 – Dès le mardi 13 mars à 20 h 30

Caméras à bord, saison 5 – Dès le vendredi 2 avril à 22 h

CANAL VIE

Deux soeurs : 1000 livres, saison 6 – Dès le lundi 4 janvier à 20 h

Dre Boutons : Nouvelle ère, saison 2 – Dès le lundi 4 janvier à 21 h

De taudis à logos, saison 6 – Dès le mardi 5 janvier à 21 h

Mariage à l'aveugle, saison 14 – Dès le mercredi 6 janvier à 20 h

Le monde de Baylen, saison 2 – Dès le jeudi 7 janvier à 20 h

Sauvetage réno, saison 2 – Dès le jeudi 7 janvier à 21 h

CASA

Masterchef Australie, saison 18 – Du lundi au vendredi, dès le 21 décembre à 10 h

Le bloc Australie, saison 18 – Du lundi au jeudi, dès le 4 janvier à 17 h

Mariés à l'immobilier, saison 3 – Dès le mardi 5 janvier à 21 h

À 100 jours d'un rêve, saison 6 – Dès le mercredi 6 janvier à 20 h

Le top de la rue – Dès le jeudi 7 janvier à 20 h et 20 h 30

Les El Moussa : as du flip, saison 2 – Dès le mercredi 20 janvier à 22 h

Le projet d'Émily Michelle – Dès le mercredi 17 février à 21 h

Des maisons qui déménagent !, suite de la saison 4 – Dès le jeudi 18 février à 22 h

ELLE FICTIONS

Heartland, saison 5 – Dès le lundi 1er février à 16 h

Crossroad Springs, saison 2 – Dès le samedi 13 mars à 19 h

ÉVASION

Alone : les survivants, saison 9 – Dès le mercredi 2 décembre à 21 h et 22 h

Josh Gates : Traqueur de mystères, saison 9 – Dès le mardi 8 décembre à 22 h

Alaska : le triangle maudit, saison 2 – Dès le jeudi 7 janvier à 21 h

Seuls face à l'Alaska, saison 5 – Dès le jeudi 7 janvier à 22 h et 23 h

Alone UK : Les survivants – Dès le mercredi 20 janvier à 21 h et 22 h

Vivre sous zéro, saison 10 – Dès le mercredi 10 février à 21 h et 22 h

Seuls face à l'Alaska, saison 6 – Dès le jeudi 4 mars à 22 h et 23 h

Les grandes découvertes avec Dan Snow – Dès le mardi 2 mars à 22 h

Météo mortelle, saison 4 – Dès le jeudi 18 mars à 21 h

Les grandes découvertes avec Dan Snow, saison 2 – Dès le mardi 23 mars à 22 h

ICI ARTV

*Le village de Three Pines – Dès le jeudi 26 novembre à 20 h (2 épisodes en rafale)

*Nous, Mentana – Le dimanche 14 février à 19 h

Gremlins, l'Amérique parasitée – Le dimanche 28 février à 19 h

U2 50 ans de succès – Le dimanche 7 mars à 19 h

INVESTIGATION

Querelles mortelles – Dès le vendredi 8 janvier à 22 h

Relations toxiques – Dès le vendredi 19 février à 22 h

*Cocaïne, prison & likes : La vraie histoire d'Isabelle – Dès le lundi 15 mars à 21 h

HISTORIA

La malédiction d'Oak Island, saison 13 – Dès le lundi 4 janvier à 20 h

Au-delà du ranch Skinwalker, saison 3 – Dès le lundi 4 janvier à 22 h

*Les grandes trouvailles avec Mike Wolfe – Dès le mardi 5 janvier à 20 h

Pawn Stars : prêteurs sur gages, saison 24 – Dès le mardi 5 janvier à 21 h

De l'acier et du feu, saison 10 – Dès le jeudi 7 janvier à 22 h

Les montagnards, saison 14 – Dès le vendredi 8 janvier à 20 h

Les grands mystères de l'Histoire, saison 6 – Dès le samedi 9 janvier à 20 h

*Countdown to Disaster (titre français à confirmer) – Dès le jeudi 25 février à 21 h

Nos ancêtres les extraterrestres, saison 17 – Dès le mercredi 6 janvier à 23 h

IneXplicable, saison 7 – Dès le mercredi 20 janvier à 20 h

Le secret du ranch Skinwalker, saison 6 – Dès le lundi 15 février à 21 h

*George Washington : père d'une nation – Le samedi 6 mars à 21 h

*Merveilles modernes : la Seconde Guerre mondiale – Dès le jeudi 11 mars à 22 h

Mountain Men: Wild North (titre français à confirmer) – Dès le vendredi 9 avril à 20 h

MAX

Les Experts, saison 7 et 8 – Du lundi au vendredi à 18 h, après les fêtes

Dre Sam, reprise de la saison 1 – Les jeudis à 20 h, après les fêtes

Carpe Diem, saison 2 – Dès le lundi 22 février à 20 h

*Tommy – Dès le jeudi 25 février à 20 h

SÉRIES PLUS

La loi & l'ordre : crimes sexuels, saison 27 – Dès le mercredi 6 janvier à 20 h

Esprits brillants, saison 2 – Dès le mercredi 6 janvier à 22 h

*Médium, saison 1, 2 et 3 – Dès le jeudi 7 janvier à 22 h et 23 h (2 épisodes consécutifs)

*Détectives privés : côte ouest – Dès le jeudi 21 janvier à 21 h

Heartland, saison 19 – Dès le vendredi 5 février à 20 h

NCIS : Los Angeles, saison 14 – Dès le lundi 15 février à 22 h

Meurtre sur la côté ouest, saison 2 – Dès le jeudi 1er avril à 21 h

TÉMOIN

Handsome Devil: Charming Killer (titre français à confirmer) – Dès le mercredi 6 janvier à 22 h

9-1-1 centre de crise, saison 2 – Dès le mardi 5 janvier à 21 h

Unité hélico, saison 2 – Dès le mardi 5 janvier à 21 h 30

Secrets enterrés - saison 4 – Dès le mardi 5 janvier à 22 h

Affaires(non)résolues – Dès le jeudi 7 janvier à 20 h

Accident, suicide ou meurtre?, saison 5 – Dès le vendredi 8 janvier à 20 h

Made for murder (titre en français à confirmer) – Dès le mardi 19 janvier à 20 h

Un tueur au charme fatal (Harlan Coben's final twist) – Dès le mercredi 27 janvier à 22 h

Ami ou assassin – Dès le mercredi 17 février à 22 h

Toutes ces fautes – Dès le jeudi 18 février à 20 h

Personne d'intérêt, saison 4 – Du lundi au jeudi, dès le 4 janvier à 17 h

Personne d'intérêt, saison 5 – Du lundi au jeudi, dès le 10 février à 17 h

TV5 UNIS

Le diplôme – Dès le mardi 5 janvier à 22 h

Le wolfman – Dès le mercredi 6 janvier à 21 h

*L'agence, nouvelles destinations – Dès le jeudi 7 janvier à 21 h

Clem, saison 12, 13 et 14 – Dès le jeudi 7 janvier à 22 h

Désordres – Dès le samedi 9 janvier à 19 h 30

Après la nuit – Dès le mardi 16 février à 22 h

*Les 100 premiers jours – Dès le jeudi 25 février à 20 h

Le flambeau : Les aventuriers de Chupacabra – Dès le samedi 13 mars à 19 h

Z

Shoresy, le salaud du hockey, saison 5 – Dès le mardi 5 janvier à 21 h 30

Peacemaker, saison 2 – Dès le mercredi 6 janvier à 21 h

*Le garage des frères Holden – Dès le jeudi 7 janvier à 20 h

*L'envers des années 1990 – Dès le jeudi 7 janvier à 21 h

À première vue, saison 2 – Dès le mercredi 3 mars à 21 h

*L'envers des années 2000 – Dès le jeudi 18 mars à 21 h

ZESTE

David Rocco's eating dirty (titre en français à confirmer) – Dès le vendredi 8 janvier à 20 h

Poker en cuisine – Dès le vendredi 8 janvier à 21 h

Duel en chefs – Dès le vendredi 8 janvier à 20 h 30

Bobby Flay : Triple menace – Dès le mercredi 3 février à 21 h

Gordon Ramsav : Mission secrète – Dès le jeudi 11 février à 22 h

Hell's kitchen, saison 25 – Dès le mercredi 10 mars à 22 h

ICI.TOU.TV EXTRA

*Bookish – Dès le jeudi 7 janvier

Les enquêtes de Murdoch, saison 13 – Dès le jeudi 7 janvier

*Véronique (Sanson) – Dès le dimanche 10 janvier

*Transparent Earth (titre français à confirmer) – Dès le samedi 16 janvier

*Nous, Mentana – Dès le dimanche 14 février

Thelma et Louise : Un western féministe – Dès le vendredi 5 mars

Professeur T, saison 5 – Dès le jeudi 11 mars

*Le conte de deux cités – Dès le samedi 13 mars

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