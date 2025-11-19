Rentrée télé hiver 2026 : Quand commencent vos émissions doublées

Vous trouverez ci-dessous les dates de retour ou de début des émissions doublées ou internationales françaises les plus en vue de la plupart des réseaux, dont les généralistes, pour l'hiver 2026. Veuillez prendre note que cette programmation peut changer sans préavis.

Consultez notre calendrier de la rentrée québécoise ici.

* REPRÉSENTE LES NOUVEAUTÉS

TVA

Matlock, suite de la saison 1 – Dès le mardi 6 janvier à 21 h

Docteur Odyssey, suite saison 1 – Dès le jeudi 8 janvier à 20 h

Elsbeth, suite saison 2 – Dès le jeudi 8 janvier à 21 h

ICI TÉLÉ

*Carl le collectionneur – Dès le samedi 10 janvier à 7 h

Dre Grey, Leçons d'autonomie, suite de la saison 21 – Du lundi au vendredi, dès le 23 février à 15 h

Professeur T, saison 4 – Dès le samedi 21 mars à 20 h

NOOVO

911, saison 3, 4 et 5 – Du lundi au vendredi, dès le 5 janvier à 23 h 30

*Suits L.A. – Dès le mardi 6 janvier à 21 h

911 Texas, saison 5 – Dès le vendredi 9 janvier à 21 h

Wipeout : La compétition, saison 2 – Dès le dimanche 18 janvier à 8 h

Le traqueur, saison 2 – Dès le mercredi 25 février à 21 h

*Sherlock & Daughter – Dès le mardi 31 mars à 20 h

TÉLÉ-QUÉBEC

*Mont-Blanc: les défis du plus haut sommet de France – Lundi 5 janvier 20 h

*Erreur vitale, saison 1 et 2 – Dès le mardi 6 janvier à 21 h

*Samuel – Samedi et dimanche, dès le 10 janvier à 11 h 40

Harry Wild, saison 4 – Dès le samedi 10 janvier à 18 h

*Compostez-moi – Lundi 12 janvier à 20 h

*Homo Plasticus – Lundi 12 janvier à 21 h

Les jeux de la Fontaine, saison 2 – Du lundi au vendredi à 7 h 20, samedi et dimanche à 11h50, dès le 24 janvier

*Black-out, soirées sans limites – Lundi 26 janvier à 21 h

*Cancer, le choix des armes – Lundi 2 février à 21 h

Les esprits de Split River, saison 2 – Samedi et dimanche, dès le 7 février à 10 h 30

*Pont Tunnel Shenzong-Zongshan: la liaison maritime de tous les défis – Lundi 16 février à 20 h

*Fin des dinosaures, scénario d'une apocalypse – Lundi 2 mars à 21 h

*Votre cerveau vous joue des tours – épisode 1 et 2 – Lundi 9 mars à 20 h et 21 h

*La foudre, un éclair de génie – Lundi 16 mars à 20 h

*L'Europe surchauffe, vivre avec les canicules – Lundi 16 mars à 21 h

CANAL D

NCIS, saison 8 et 9 – Dès le vendredi 26 décembre à 23 h

Suits, saison 6 à 9 – Du lundi au vendredi, dès le 5 janvier à 14 h

*Au royaume des reptiles – Dès le lundi 5 janvier à 19 h

Structures abandonnées, saison 9 – Dès le lundi 5 janvier à 20 h

*La côte de la mort – Dès le lundi 5 janvier à 21 h

Secrets dans le sable, saison 2 – Dès le lundi 5 janvier à 22 h

*Catastrophes naturelles : Survivre au pire – Dès le mardi 6 janvier à 20 h

Mayday, saison 26 et 26 – Dès le mardi 6 janvier à 21 h

*Caméras à bord, saison 1, 2, et 3 – Dès le mardi 6 janvier à 22 h

Chercheurs d'opale, saison 6 – Dès le mercredi 7 janvier à 19 h

Alaska : La ruée vers l'or, saison 15 – Dès le mercredi 7 janvier à 20 h

*Volcans, menace sur la France – Mercredi 7 janvier 21 h

*Crash dans les Andes – Mercredi 7 janvier à 22 h

Paranormal sur le vif, saison 7 et 8 – Dès le jeudi 8 janvier à 20 h

*UFO Witness – Dès le jeudi 8 janvier à 21 h

*Seized at Sea – Dès le vendredi 9 janvier à 19 h

*Courses-poursuites sous haute tension, saison 1 et 2 – Dès le vendredi 9 janvier à 20 h

*Fugitive Hunters : Mexico – Dès le vendredi 9 janvier à 21 h

L'agent Will Trent, saison 2 – Dès le vendredi 9 janvier à 22 h

*Filthy Fortune – Dès le samedi 10 janvier à 19 h

*Visionnaires : Le projet Architectural – Dès le samedi 10 janvier à 21 h

*Invasion extraterrestre : La vallée de l'Hudson – Mercredi 14 janvier à 21 h

*Scientologie : La fin de l'omerta? – Mercredi 21 janvier à 22 h

Où sont les animaux de Michael Jackson – Mercredi 28 janvier à 21 h

*Grand requin blanc : Noël sanguinaire – Mercredi 28 janvier à 22 h

*Whatever it Takes : Inside the EBay Scandal – Mercredi 4 février à 21 h

*A Year From Space – Mercredi 11 février à 21 h

Aussie Road Train Truckers – Dès le mardi 17 février à 20 h

*Outback Crystal Hunters – Dès le mercredi 18 février à 19 h

*TVG M : La techno du nouveau fleuron de la SNCF – Mercredi 18 février à 21 h

*Retour vers la Delorean – Mercredi 18 février à 22 h

Au pays des cajuns : L'invasion des pythons, saison 5 – Dès le mercredi 25 février à 20 h

*À quoi tu carbures? Avec John Cena – Dès le lundi 2 mars à 19 h 30

*Travaux XXL : Un étage en plus – Dès le lundi 2 mars à 20 h

*Fatal Engineering – Dès le lundi 2 mars à 21 h

*Scanning History – Dès le lundi 2 mars à 22 h

*Emma one Last Dance – Mercredi 4 mars à 21 h

*Alien Encounters : Fact or fiction – Dès le jeudi 5 mars à 21 h

*James Cameron's story of science fiction – Dès le samedi 7 mars à 21 h

*Mère nature – Mercredi 11 mars à 21 h à 22 h

Le traqueur – Dès le vendredi 20 mars à 22 h

*Marilyn Manson : Unmasked (épisode 1 à 3) – Mercredi 18 mars à 21 h et 22 h, et lundi 23 mars à 21 h

*Une vie en musique : Alice Cooper – Mercredi 25 mars à 22 h

*Rizzoli le & Isles : Autopsie d'un meurtre – Du lundi au vendredi, dès le 26 mars à 14 h

*Armageddon : Pourrons-nous échapper à notre apocalypse? – Mercredi 1er avril à 21 h

*Artemis : Vers la lune et l'au-delà – Dès le 1er avril à 22 h

*Air Security : USA – Dès le vendredi 3 avril à 19 h

CANAL VIE

Deux amies : 1000 livres – Dès le lundi 5 janvier à 20 h

*Dre Boutons Breaking Out (titre français à confirmer) – Dès le lundi 5 janvier à 21 h

*Good Girls Guide to Kinky sex (titre français à confirmer) – Dès le lundi 5 janvier à 22 h

Luxe au bord du lac, suite de la saison 5 – Dès le mardi 6 janvier à 19 h 30

*Joyeux désordre – Dès le mardi 6 janvier à 21 h

Hollywood rénove avec les frères Scott, saison 5 – Dès le mardi 6 janvier à 22 h

*Chroniques d'un mari battu – Dès le mercredi 7 janvier à 20 h

Mariage à l'aveugle, saison 12 – Dès le mercredi 7 janvier à 21 h

*Le monde de Baylen – Dès le jeudi 8 janvier à 20 h

La vie après la prison, suite de la saison 4 – Dès jeudi 8 janvier à 21 h

*Toxic (titre français à confirmer) – Dès le mercredi 28 janvier à 20 h

*Lesbian Guide to Straight Sex (titre français à confirmer) – Dès le lundi 16 février à 22 h

48 heures pour acheter, saison 2 – Dès le mardi 17 février à 21 h

*#Text Me When You Cet Home (titre français à confirmer) – Dès le mercredi 11 mars à 20 h

*Jay & Pamela – Dès le jeudi 12 mars à 20 h

*1000-LB Roomies (titre français à confirmer) – Dès le lundi 16 mars à 20 h

Gypse Rose : Vivre après la prison, saison 2 – Dès le jeudi 2 avril à 21 h

ADDIK

CSI : Miami, saison 4 – Du lundi au jeudi, dès le 5 janvier à 22 h

The Walking Dead : Daryl Dixon – Dès le mardi 6 janvier à 22 h

Au banc des accusés, saison 2 – Dès le mercredi 7 janvier à 20 h

Happy Face – Dès le mercredi 7 janvier à 22 h

La nettoyeuse, saison 4 – Dès le jeudi 8 janvier à 22 h

Unité des personnes disparues, saison 3 – Dès le mercredi 11 février à 21 h

CSI : Miami, saison 5 – Du lundi au jeudi, dès le 17 février à 19 h

The Walking Dead : Dead City – Dès le mardi 17 février à 22 h

Traqueurs d’élite – Dès le jeudi 26 mars à 21 h

Provenances, saison 2 – Dès le mardi 31 mars à 22 h

CASA

MasterChef Australie, saison 17 – Du lundi au vendredi, dès le 22 décembre à 10 h

Holmes : un héritage à bâtir, Saison 2 – Dès le mercredi 7 janvier à 22 h

Le bloc, saison 17 – Du lundi au jeudi, dès le 12 janvier à 17 h

À 100 jours d'un rêve, saison 5 – Dès le mercredi 14 janvier à 20 h

Construire l'impossible, saison 2 – Dès le jeudi 22 janvier à 22 h

Au secours, maison invendable – Dès le jeudi 29 janvier à 21h

Les El Moussa : As du flip – Dès le mercredi 4 mars à 22 h

Rénos scrappées, saison 5 – Dès le mercredi 18 mars à 21 h

Ménage à trois, saison 5 – Dès le mardi 24 mars à 21 h

ELLE FICTIONS

Heartland, suite de la saison 4 – Dès le mercredi 28 janvier à 17 h et 18 h

Les Frères Scott, suite de la saison 7 – Dès le mercredi 28 janvier à 19 h et 20 h

Les Frères Scott, saison 8 – Dès le mercredi 4 février à 19 h et 20 h

Les Frères Scott, saison 9 – Dès le mercredi 22 avril à 19 h et 20 h

ÉVASION

Alaska : Le triangle maudit – Dès le jeudi 8 janvier à 21 h

Seuls face à l’Alaska, saison 3 – Dès le jeudi 8 janvier à 22 h et 23 h

Ice Vikings : pêche extrême, saison 3 Dès le vendredi 9 janvier à 20 h

Expulsés – Dès le vendredi 9 janvier à 21 h

Vivre sous zéro, saison 9 – Dès le mercredi 28 janvier à 21 h et 22 h

Seuls face à l’Alaska, saison 4 – Dès le jeudi 5 mars à 22 h et 23 h

Météo mortelle, saison 3 – Dès le jeudi 19 mars à 21 h

Forces spéciales : l’ultime défi, saison 2 – Dès le mercredi 1er avril à 22 h

Alone Australie: les survivants, saison 2 – Dès le mercredi 8 avril à 21 h

ICI ARTV

*Le retour de Sherlock Holmes – Dès le mercredi 7 janvier à 20 h (2 épisodes en rafale)

Grace, saison 1, 2 et 3 – Dès le jeudi 8 janvier à 20 h

Dre Grey, Leçons d'autonomie, suite de la saison 21 – Dès le vendredi 9 janvier à 19 h

Orgueil et préjugés – Dès le dimanche 18 janvier à 12 h

Mozart : L'ascension d'un génie – Dès le dimanche 25 janvier à 19 h

*Raison et sentiments – Dès le dimanche 15 février à 12 h (3 épisodes en rafale)

*Meurtre à l'anglaise – Dès le jeudi 5 mars à 20 h

ICI EXPLORA

*Les animaux s'envoient en l'air – Dès le samedi 10 janvier à 20 h et 21 h (2 épisodes en rafale)

*Machines colossales – Dès le mardi 13 janvier 22 h

Mystères vus du ciel, saison 3 – Dès le mercredi 14 janvier à 21 h

*Dans le cerveau des athlètes – Dès le vendredi 6 février à 21 h

*Royaumes d'Asie – Dès le samedi 7 février à 20 h et 21 h (2 épisodes en rafale)

*Déchiffrez les villes – Dès le samedi 13 février à 21 h

*Pharaons en guerre : Les batailles légendaires de l'Egypte – Dès le mercredi 25 mars à 21 h

INVESTIGATION

Les dossiers cold case, saison 4 – Dès le lundi 5 janvier à 20 h

Quelqu'un cache quelque chose, suite de la saison 2 – Dès le lundi 5 janvier à 21 h

48 heures pour un crime, saison 26 – Dès le lundi 5 janvier à 22 h

Relâche mortelle, saison 2 – Dès le mardi 6 janvier à 21 h

Monstres à l'américaine, saison 8 – Dès le mercredi 7 janvier à 21 h

Crime à la une, saison 7 – Dès le mercredi 7 janvier à 22 h

Justice en direct, saison 7 – Dès le mercredi 7 janvier à 23 h

*The Bakersfield 3 : A Tale of Murder and Motherhood (titre français à confirmer) – Jeudi 8 janvier à 20 h

Sous serment, saison 4 – Dès le vendredi 9 janvier à 20 h

Les signes du mal, saison 4 – Dès le vendredi 9 janvier à 21 h 30

Empire Playboy : Les dessous meurtriers, saison 2 et 3 – Dès le vendredi 9 janvier à 22 h

Portraits criminels, saison 6 – Dès le vendredi 9 janvier à 23 h

*Murder at the Motel (titre français à confirmer) – Dès le samedi 10 janvier à 19 h

Interrogatoires, saison 3 – Dès le samedi 10 janvier à 20 h

*Prison de Belmarsh : La vie secrète – Jeudi 15 janvier à 20 h

*Aux trousses du tueur en série Bruce McArthur – Jeudi 29 janvier à 20 h

*TikTok : Mettre viral 2 – Jeudi 5 février à 20 h

*The A-Z Killer – Jeudi 12 février à 21 h

*Prisonniers du paradis : la secte de Gloriavale – Jeudi 19 février à 21 h

Witness to Murder : Digital Evidence (titre français à confirmer) – Dès le samedi 21 février à 20 h

*Couchsurfing : Le prédateur des vacances – Jeudi 26 février à 20 h

*Code Blue : One Punch Killer (titre français à confirmer) – Jeudi 5 mars à 22 h

*Police scientifique : dans l'oeil des experts – Dès le mardi 17 mars à 21 h

*The Killer Clown : Murder on the Doorstep (titre français à confirmer) – Dès le jeudi 19 mars à 20 h

*Sherri Papin : L'histoire vraie d'un faux kidnapping – Dès le samedi 21 mars à 19 h

*Dale l'infiltré – Jeudi 26 mars à 20 h

MAX

Les experts, suite de la saison 4 – Du lundi au vendredi, dès le 12 janvier à 17 h

Les recrues de la 15e, saison 3 – Du lundi au vendredi, dès le 12 janvier à 18 h

Killing Eve, saison 3 – Dès le lundi 12 janvier à 19 h

Cardinal, saison 3 – Dès le mardi 13 janvier à 19 h

Les recrues de la 15e, saison 4 – Du lundi au vendredi, dès le 21 janvier à 18 h

Les recrues de la 15e, saison 5 – Du lundi au vendredi, dès le 9 février à 18 h

Les recrues de la 15e, saison 6 – Du lundi au vendredi, dès le 24 février à 18 h

Cardinal, saison 4 – Dès le mardi 27 janvier à 19 h

Killing Eve, saison 4 – Dès le lundi 9 mars à 19 h

PRISE 2

*Psych : Enquêteur malgré lui – Mercredi et jeudi, dès le 28 janvier à 16 h

Psych: Enquêteur malgré lui, saison 2 – Mercredi et jeudi, dès le 25 mars à 16 h

TÉMOIN

Secrets enterrés, suite de la saison 3 – Dès le mardi 6 janvier à 20 h

Snapped : les femmes tueuses – Dès le mardi 6 janvier à 22 h

Sasha Reid et l’ordre de minuit – Dès le mercredi 7 janvier à 22 h

Accident, suicide ou meurtre?, suite de la saison 4 – Dès le mercredi 14 janvier à 21 h

Crisis Center 911 (titre français à confirmer) – Dès le mardi 3 février à 21 h

Unmasking a Killer (titre français à confirmer) – Dès le mercredi 11 février à 22 h

The Killing Kind (titre français à confirmer) – Dès le jeudi 19 février à 22 h

Chopper Cops (titre français à confirmer) – Dès le mardi 17 mars à 21 h 30

TV5

Caligula, les trésors retrouvés – Dès le lundi 5 janvier à 19 h

Les trésors des abbayes et cathédrales françaises – Lundi 5 janvier à 20 h

Alice Nevers, saison 20 – Dès le mardi 6 janvier à 22 h

Les 100 lieux qu'il faut voir, saison 11 – Dès le jeudi 8 janvier à 20 h 35

Mytho, saison 1 et 2 – Dès le samedi 10 janvier à 19 h

Les trésors du château de Fontainebleau – Lundi 12 janvier à 20 h

Les aventuriers de l'Égypte Antique – Dès le lundi 16 février à 19 h

Les Aztèques, des origines à la chute – Dès le lundi 19 janvier à 19 h

Les trésors de Marie-Antoinette À Versailles – Lundi 19 janvier à 20 h

Machine – Dès le mardi 20 janvier à 22 h

Les routes de l’impossible, saison 14 – Dès le mardi 3 février à 21 h

Plaine orientale – Dès le jeudi 19 février à 22 h

On a volé la Joconde! – Lundi 23 mars à 20 h

Z

Le sympathisant, suite de la saison 1 – Dès le jeudi 18 décembre à 21 h

La porte des étoiles, saison 7 à 9 – Du lundi au jeudi, dès le 25 décembre à 22 h

Young Sheldon, saison 7 – Dès le lundi 5 janvier à 13 h

Amazing Race Canada : Une course contre la montre, saison 11 – Dès le mardi 6 janvier à 20 h

Agence Roman : Maisons hantées à vendre, saison 3 – Dès le mardi 6 janvier à 21 h

*Les rois de la douleur – Dès le mercredi 7 janvier à 19 h

*Paul American – Dès le mercredi 7 janvier à 21 h

L'agente de bord, saison 1 et 2 – Dès le jeudi 5 février à 21 h

*À première vue – Dès le mardi 17 mars à 21 h

ZESTE

Le meilleur pâtissier : édition canadienne, saison 6 – Dès le mercredi 7 janvier à 20 h

Hell’s Kitchen, Saison 24 – Dès le mercredi 7 janvier à 22 h

Restaurant impossible, Saison 20 – Dès le jeudi 8 janvier à 20 h

Cauchemar en cuisine, saison 2 – Dès le jeudi 8 janvier à 22 h

*Opération Sabotage: Sans Pitié – Dès le mercredi 14 janvier à 21 h

CRAVE

Le Pitt 2 - Janvier 2026

ICI TOU.TV EXTRA

*Carl le collectionneur – Dès le mardi 2 décembre

Grace – Saison 1: Dès le 8 janvier, Saison 2 : Dès le jeudi 22 janvier, Saison 3 : Dès le jeudi 12 février

*Le retour de Sherlock Holmes – Dès le jeudi 8 janvier

Orgueil et préjugés – Dès le dimanche 1er février

*Raison et sentiments – Dès le dimanche 15 février

*Meurtre à l'anglaise – Dès le jeudi 5 mars

Rançon – Saison 1 et 2 : Dès le jeudi 12 mars, Saison 3 : Dès le jeudi 26 mars

Professeur T, saison 4 – Dès le lundi 16 mars

ILLICO+