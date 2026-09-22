Rencontrez les interprètes des parents de Martin dans Sur le fil

Après deux semaines de diffusion pour la série Sur le fil, les téléspectatrices et téléspectateurs semblent complètement happés par cette nouveauté bouleversante, dans laquelle on fait la rencontre de personnes en situation d'itinérance, qui font appel au Centre communautaire Lavoie.

Parmi ceux-ci, on retrouve Martin, père de deux jeunes enfants, qui s'est retrouvé à la rue après un enchaînement de malchances et de mauvaises décisions. Accueillis au Centre Lavoie de manière temporaire, le père et ses enfants devront bientôt se trouver un nouveau foyer, une situation qui ne semble pas gagnée d'avance.

La semaine prochaine, Martin devra à contrecoeur solliciter l'aide de ses parents, avec qui le lien est rompu depuis un moment. Comme vous pouvez vous l'imaginer, cela donnera lieu à des scènes complètement déchirantes, où Mickaël Gouin apparaît au sommet de son art. Préparez vos mouchoirs!

Dans les rôles de Mireille et Jocelyn, les parents de Martin, on retrouve les comédiens Johanne Marie Tremblay (voir sa photo ici) et Normand Daoust (voir sa photo ici), qui sont aussi très touchants, tiraillés entre leur amour pour leur famille et la déception que leur fils leur a fait vivre. Une conversation difficile jouée avec toutes les nuances possibles par les comédiens impliqués.

C'est à ne pas manquer dans Sur le fil, qui se poursuit les lundis à 21 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode est offert en primeur chaque semaine sur l'Extra d'ICI Tou.tv.

Notons que la semaine prochaine, vous rencontrerez aussi un autre personnage mystérieux, joué par une grande comédienne d'ici.