Accueil
Séries et télé
Concours
Publicité
Télé

Rencontrez les célibataires de la 3e saison d'OD Tentations au soleil

La meilleure amie de Cath F. se prêtera au jeu.

OD Chypre
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Crave a dévoilé ce mercredi l'identité des célibataires qui prendront part à la troisième saison d'OD Tentations au soleil.

Plusieurs d'entre eux font partie de l'univers d'Occupation Double, dont Mia (OD Andalousie), Elisa (OD Chypre), Lauriane (OD Chypre), Léa (OD Andalousie), Deymien (OD Chypre) et Jimmy (OD Mexique).

On retrouve aussi quelques participants de L'île de l'amour, soit Raphaël, Megan et Arnaud.

Puis, cette année, de nouveaux visages viendront pimenter l'expérience. Parmi eux, on découvrira Corey, un nouvel adepte de téléréalité amoureuse, ainsi que Myriane - la meilleure amie de Cath F. Voyez une photo de ces deux nouveaux venus sur l'image promotionnelle au bas de l'article.

Les célibataires se sont déjà envolés - ou s'envoleront sous peu - vers l’Amérique Centrale avec l'animatrice Maripier Morin pour le tournage de cette nouvelle mouture. Rappelons que l'équipe d'OD Panama a déjà quitté pour le voyage final. Tous les détails ici.

À noter qu'une deuxième saison de la version canadienne anglaise n'a toujours pas été confirmée.

Les huit épisodes d'OD Tentations au soleil sont prévus sur Crave en décembre prochain.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.comquijouequi.combizzmedia.caPAR
Suivez-nous! FacebookThreadsInstagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.3.8 - d359e905