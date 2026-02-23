Rencontrez la deuxième victime de Big Brother : Le piège

Lundi, Crave a enfin dévoilé l'identité de la prochaine (et dernière) victime de Big Brother : Le piège.

Après Jacob, le comptable de 29 ans de Saint-Raymond, la production s'est tournée vers une femme. Sandrine, originaire de Lévis et directrice des ventes dans le milieu des cosmétiques, est la nouvelle cible de Marie-Mai et son équipe. On la décrit comme : « une joueuse positive et attachante, prête à embarquer dans tout ».

Marie-Mai nous disait récemment ceci à propos de la distribution : « De façon générale, ce n'est pas du tout le même casting que Jacob. C'est sûr que ça change vraiment la dynamique. Jacob, c'était le petit nounours tout doux qui ne parle pas fort. C'était la bienveillance. Il y a quelque chose de plus intense, quelque chose de pétillant. »

Sandrine sera entourée de neuf comédiens talentueux (un de moins que la version précédente) qui tenteront de lui faire croire qu'elle participe à la toute première édition de Big Brother : Québec. Comme lors de la première saison, l’issue des challenges, les mises en danger, les évictions, les prises de bec et les moments d'émotions sont tous prévus d'avance.

Comme Jean Airoldi dans la mouture de 2025, on retrouve un joueur étoile de Big Brother Célébrités parmi les complices. Il s'agit cette fois de la redoutable improvisatrice Joëlle Paré-Beaulieu,

Pour cette nouvelle édition, Big Brother nous promet d'avoir élevé le canular : plus de malaises, plus de folies, plus de personnages excentriques et plus de situations inattendues.

Alors que Marie-Mai jouait la diva dans la première saison, celle-ci aura cette fois un rôle différent à jouer. « Je joue la nunuche. Très très nunuche. Des fois, j'étais comme : "ben non, c'est impossible. Je ne peux pas aller là. C'est trop!" »

À chaque fois, je me disais que c'était la fois où elle allait me dire : "heille là, pour vrai! Vous me niaisez!" On va vraiment loin!

Les trois premiers épisodes de la 2e saison de Big Brother : Le piège sont attendus sur Crave dès le 1er avril prochain, suivis de deux épisodes par semaine.