Rébecca aura des comptes à régler à L'heure de vérité

On le sait maintenant : Rébecca d'OD Panama n'a pas la langue dans sa poche et jouit d'une intensité qui peut lui être autant bénéfique que défavorable.

C'est ce genre de personnalité qui fait le plus de flammèches à L'heure de vérité. D'ailleurs, la jeune femme de 24 ans a déjà des plans pour ces retrouvailles de fin de saison. Celle-ci a l'intention de régler certains comptes.

Lorsqu'on lui demande le moment qui a été le plus difficile à revoir pour elle dans les émissions, elle n'a pas d'hésitation.

« Le moment avec Jacob. J'étais tellement détruite cette soirée-là. Moi, ça m'a fait de quoi sachant que mes parents allaient l'écouter. J'étais comme : "OK, mes parents vont avoir autant de peine que moi". Je me sentais petite dans mes shorts. »

Elle dit avoir été aussi très surprise de découvrir comment Jacob la dépeignait alors qu'ils étaient associés l'un à l'autre. « Quand il parlait qu'il n'était plus tant down sur moi, puis, le party d'après, il vient me franchir, puis, il me dit que je suis sa queen.... Je trouve vraiment que c'est un manque d'honnêteté. Il aurait pu 100 % être honnête avec moi et me le dire à ce moment-là. J'aurais fait : "OK, je vais aller voir ailleurs", mais il m'a joué dans la tête un peu, si je peux dire. »

J'ai été très surprise de comment il a réagi avec moi et je ne vais pas me gêner pour lui dire L'heure de vérité. Je vais être prête!

On peut s'attendre à ce que ça chauffe à ces retrouvailles, qui seront tournées en novembre prochain, en marge de la finale. Nous avons déjà hâte de voir ça!

Rappelons que Rébecca a aussi réagi aux commentaires haineux qu'elle a récoltés sur les réseaux sociaux. À lire ici.

OD Panama se poursuit du dimanche au jeudi à 18 h 30 sur Noovo.