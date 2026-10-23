OD Panama : Rébecca réagit à la médisance du public à son égard

Rébecca a été exclue de l'aventure OD Panama la semaine dernière. La barmaid de 24 ans fait partie des candidates ayant reçu le plus de haine sur les réseaux sociaux cette saison.

En entrevue avec nous, celle-ci a réagi aux médisances qui lui ont été adressées.

« Je trouve ça dommage parce que ces gens-là, ils pensent me connaître quand c'est seulement 10 % de moi qui a été montré à la télé. Oui, je suis quelqu'un d'impulsive. Je suis quelqu'un de proche de mes émotions. Je suis quelqu'un d'intense, mais ça ne décrit pas la personne que je suis réellement. Je trouve ça plate de voir les commentaires autant haineux par rapport à moi alors qu'ils ne me connaissent pas du tout. Mais, malgré tout, je reçois une énorme vague d'amour. Ça me fait vraiment du bien de lire tous les commentaires. J'essaie de répondre à tous les positifs, et les négatifs, je m'en fous. Ils me passent dix pieds par dessus la tête. Ils n'auront jamais les couilles pour me les dire en vrai ces gens-là... »

Rappelons que plusieurs personnalités OD ont défendu publiquement Rébecca. Lisez le tout ici.

La jeune femme considère que le portrait qu'OD a brossé d'elle n'est pas tout à fait juste. « Ils ont montré juste ma partie impulsive, intense. Ils n'ont pas montré la partie de moi qui est clown, qui fait rire tout le monde. On l'a vu un peu dans OD Extra lors de mon élimination, dans les maisons, j'essayais tellement de détendre l'atmosphère. Je faisais de la claquette, je faisais des blagues, je chantais. On ne voit rien de tout ça. »

Elle ajoute : « Je savais que mes réactions allaient être à l'écran. Je m'en doutais évidemment, je ne suis pas folle, mais je m'attendais à ce qu'il y ait un milieu. Je pensais qu'ils allaient mettre des réactions fortes, mais qu'après, il allait mettre des beaux moments de moi. Mais on a juste vu les réactions fortes. »

Nous avons aussi jasé avec elle du fait que sa bonne amie Emma se retrouve aussi la cible de détracteurs. « Ça me fait quand même de la peine parce que les gens critiquent sans la connaître. OD montre aussi juste un côté d'elle. On ne voit pas son autre côté. Elle aussi, elle embarquait dans mes niaiseries. Je trouve ça plate qu'on voit juste ce côté-là. Ça me fait de la peine pour elle, mais je vais être là son retour. Je vais le vivre avec elle. C'est tellement une bonne personne qui mérite d'être connue pour qui elle est vraiment. »

Nous souhaitons un bon retour à la réalité à la pétillante Rébecca!

OD Panama se poursuit du dimanche au jeudi à 18 h 30 sur Noovo.