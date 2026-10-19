Plusieurs personnalités OD se portent à la défense de Rébecca

Rébecca a été éliminée ce dimanche à OD Panama et, comme il s'agissait, avec Emma, de l'un des boucs émissaires de cette saison, plusieurs anciens candidats ou personnalités marquantes de l'univers OD ont invité le public à la bienveillance.

D'abord, Deymien d'Occupation Double Chypre a partagé une photo avec la jeune femme de 24 ans en écrivant ceci :

« Une personne qui mérite vraiment de se faire connaitre pour qui elle est réellement. Quand je vous dis qu'il est important de ne pas simplement juger une personne par ce que vous voyez à l'écran, Rebecca en est la preuve. Une personne en or. »

Puis, Mia, qui a remporté OD Andalousie, indiquait ceci :

« Rappelez-vous qu'OD reste un jeu et que ce que vous voyez à l'écran ne représente qu'une partie de la personnalité des candidats. J'ai eu la chance d'apprendre à connaître Reb et je peux vous assurer que c'est une personne magnifique, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur... »

L'influenceur Rémi Desgagné, qui gravite autour de la planète OD depuis plusieurs années, a aussi mis son grain de sel dans la conversation :

« J’aimerais vous rappeler qu’OD reste un jeu.

Rebecca est très jeune ça faisait longtemps que je n’avais pas vu une candidate vivre ses émotions aussi intensément, sans toujours penser aux caméras. Ce n’était pas toujours joli à voir, mais on a tous déjà eu de la difficulté à gérer nos réactions quand on était plus jeunes.

Je trouve qu'elle est partie en reine ; Elle a reconnu qu’elle s’était perdue dans l’aventure, qu’elle avait de la difficulté à maîtriser son impulsivité et qu’elle avait beaucoup appris sur elle-même. Elle a aussi dit qu’elle voulait faire un vrai travail sur elle. C’est beau et courageux de l’entendre à son âge. »

J’espère que le public saura faire la part des choses et ne sera pas trop dur avec elle. Son retour au Québec risque déjà d’être difficile; j’espère sincèrement que les gens ne lui en rajouteront pas.

Il ajoute : « À la télé, on a surtout vu ses moments intenses, pas toutes les belles facettes de sa personnalité. Je suis sûr qu’elle est une très belle personne dans l’ensemble. Soyons bienveillants et doux avec elle, s’il vous plaît. 🫶🏻✨ »

Voyez les publications de ses alliés ci-dessous.

Rappelons que les téléspectateurs ont réagi à la réconciliation entre Imane et Rébecca. Lisez le tout ici.

OD Panama se poursuit du dimanche au jeudi à 18 h 30 sur Noovo.