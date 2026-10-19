OD Panama : Voici l'avis du public sur la réconciliation de Rebecca et Imane

ATTENTION! SI VOUS NE VOULEZ PAS CONNAÎTRE L'IDENTITÉ DES DEUX PERSONNES ÉLIMINÉES DIMANCHE, NOUS VOUS SUGGÉRONS DE CESSER VOTRE LECTURE ICI.

Dimanche, à OD Panama Rébecca a quitté la maison des filles.

Comme cette dernière a eu plusieurs conflits avec Imane au fil de la saison - même qu'elle lui a fait un doigt d'honneur dans les heures précédent sa sortie -, les deux jeunes femmes ont pris un moment pour régler leurs comptes avant le départ de la barmaid de Beauport.

Voyez une partie de la discussion au bas de l'article.

Les téléspectateurs ont été nombreux à parler de la grande maturité d'Imane dans cette situation.

Il faut dire que Rébecca a aussi reçu beaucoup de compliments pour sa vulnérabilité.

« Imane est très mature certes... mais que dire de la vulnérabilité dont Rebecca a fait part. »

« Imane un gros wow! Elle s'exprime tellement bien ❤️ »

« Imane est mature 👌 »

« Imane je suis vraiment super impressionné de son calme son franc-parler maintenant c’est ma top 1 »

« Tellement mature Imane. Est mon gros coup de cœur »

« Imane est très mature et très gentille avec tous. »

« Imane est très mature et même si j'ai pas aimé Rebecca je lui lève mon chapeau d'avoir pris 2 minutes avec celle qu'elle aimait le moins afin de s"expliquer. Et de savoir excuser de son comportement néfaste. »

« Je lève mon chapeau à Rebecca. Elle s’est montrée vulnérable et a mis des mots sur ses faiblesses. »

Précisons que les internautes étaient assez d'accord avec les convives à la table de délibération, qui ont choisi d'éliminer Rébecca.

Malheureusement pour lui, Jérémy, de son côté, n'aura pas été à OD suffisamment longtemps pour que son éviction dérange le public...

Est-ce que le policier et la barmaid auront des rapprochements dans la maison des exclus? On pense que oui!

Rappelons que la relation d'Alexandre et Zhara a, elle, évolué loin des caméras. Apprenez-en plus ici.

Ne manquez pas la semaine spéciale Tentations au soleil à OD Panama, de lundi à jeudi à 18 h 30 sur Noovo.