Raymond Bouchard de retour dans la nouvelle série policière Une affaire criminelle

Bell Média a levé le voile, ce jeudi 14 octobre sur la nouvelle série Une affaire criminelle, qui sera proposée en 2022 par l’entremise de la plateforme Crave en français.

Le synopsis de cette nouvelle fiction va comme suit : « Jusqu’où peut aller une mère pour innocenter son fils incarcéré depuis 15 ans? Catherine Godin et Benoît ''Bing'' Inglis sont interrogés par des enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes sur des événements qui se sont déroulés au cours des quinze dernières années. Alors que Catherine se bat pour faire innocenter son fils, accusé d’un meurtre qu’il n’a prétendument jamais commis, Bing, un enquêteur des crimes majeurs qui a toujours été amoureux d’elle, semble protéger un proche qui aurait été impliqué dans l’affaire. »

Écrite par Joanne Arsenault et réalisée par Stéphane Lapointe, la série est décrite comme un croisement à la facture moderne entre la série policière et le thriller psychologique.

Et comme ce fut le cas avec les plus récentes séries annoncées par les différents diffuseurs québécois, Une affaire criminelle sera défendue devant les caméras par une distribution de grand talent réunissant Céline Bonnier, Louis-Philippe Dandenault, Marie Turgeon, Victor Andres Trelles Turgeon, Marc Messier, Anglesh Major, Bobby Beshro, Pier Paquette, Pascale Desrochers, Stéphane Demers, Roger Léger, Madeleine Péloquin, Gilles Renaud, Marcel Leboeuf, Fred-Eric Salvail, Kevin Houle, Lise Roy et Maxime-Olivier Potvin.

Ce qui retient aussi l’attention, c’est le présence au générique du toujours excellent Raymond Bouchard, lui dont le dernier rôle au petit écran remonte déjà à il y a cinq ans, dans la série L’imposteur.

La première saison d’Une affaire criminelle sera composée de huit épisodes de 60 minutes, lesquels seront diffusés le printemps prochain, sur Crave en français.