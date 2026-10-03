Rare apparition des filles de Patrick Norman à la télé

C'était soir de fête ce samedi à En direct de l'univers, alors que France Beaudoin avait l'immense privilège d'accueillir la légende de la country au Québec, Patrick Norman.

Annoncé comme invité sur le fauteuil pivotant plus tôt cet été, l'heure tant attendue est enfin arrivée pour les fans du populaire chanteur, qui le suivent depuis des décennies. Au cours de la soirée, nous avons évidemment eu droit à quelques grands classiques de la francophonie d'ici, chantés par des amis de Patrick, dont Martin Deschamps, Sara Dufour et Paul Hébert, son idole de toujours. Celui-ci l'a conquis en interprétant « Elle écoute pousser les fleurs », une chanson que le principal intéressé affectionne tout particulièrement.

Après une ouverture bourrée de références aux années 60 et 70, celui qui vient d'avoir quatre fois 20 ans a eu la surprise de sa vie quand ses deux filles, Debbie et Isabelle Éthier, ont chanté en duo « It's a Sin » de Pet Shop Boys. Malgré certains soucis de justesse, les deux femmes, nées d'une précédente union, étaient toutes sourires pour rendre hommage à leur célèbre papa. Cette chanson est bien spéciale pour le clan Norman. En effet, il s'agit du premier titre que le père de Patrick lui a appris par coeur, qu'il a ensuite fredonné à ses filles quelques années plus tard.

Voyez une photo en bas de cet article.

Tout au long de cet épisode aussi surprenant que chaleureux, le party de famille a pris des proportions toutes indiquées au fur et à mesure des surprises que lui réservait l'équipe de l'émission. On pense notamment à ce moment où les trois petits-enfants de Patrick ont entonné à la voix et au saxophone « C'étaient aux premiers jours d'avril ». Un si beau moment, gracieuseté d'Alexis, Rose et Katherine!

Que France Beaudoin et ses collègues aient ainsi tenu à célébrer un si grand artiste que Patrick Norman est venu chatouiller notre fibre artistique et nostalgique; l'homme étant un grand parmi les grands. Comment ne pas tomber sous le charme de ce festin hebdomadaire?

En direct de l'univers est diffusé le samedi à 19 h sur ICI Télé.