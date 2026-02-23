Radio-Canada rend hommage à Raymond Bouchard

En marge du décès du géant de la culture d'ici, Raymond Bouchard, Radio-Canada annonce la diffusion d'une émission spéciale pour lui rendre hommage. Rappelons que celui-ci est décédé samedi, le 21 février 2026, à l'âge de 80 ans.

Ainsi, Radio-Canada diffusera le documentaire Raymond Bouchard: voici comme je suis, dans lequel il se raconte. Ce documentaire sera diffusé ce soir, lundi 23 février 2026 à 20 h, sur ICI RDI et disponible en rattrapage sur ICI TOU.TV.

De plus, ce soir à 21 h, la radio d'ICI PREMIÈRE diffusera le Grand entretien avec Raymond Bouchard, également disponible sur Radio-Canada OHdio.

Au micro de Stéphane Leclair en mars 2023, le comédien racontait comment, en garçon timide qu’il était, il a réussi à faire du théâtre. Au cours de cet entretien, il révèle quelques secrets du tournage de La grande séduction et se confie sur les rôles qui ont été les plus exigeants de toute sa longue carrière. Cette entrevue est disponible dès maintenant sur Radio-Canada OHdio .