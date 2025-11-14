Qui remportera OD Chypre selon Béatrice et Sébastien?

Sébastien et Béatrice ont quitté l'aventure OD Chypre dimanche dernier et nous avons eu la chance de nous entretenir avec eux vendredi.

Nous en avons donc profité pour leur demander leur avis sur l'identité du couple gagnant d'Occupation Double cette année.

« On espère que ce soit Annie et Deymien, parce que pour les avoir vus dans les maisons, ils sont vraiment mignons ensemble. Ils sont vraiment amoureux. Ils partagent les mêmes valeurs. La façon qu'Annie parle de Deymien, elle a des étoiles dans les yeux. Elle l'admire beaucoup. Mais je pense qu'on a l'impression que ça va être Arnaud et Lauriane », indique d'abord Béa.

Seb enchaîne : « C'est juste parce qu'il y a vraiment deux façons de voir les choses dans Occupation Double. Est-ce qu'on veut prôner le jeu et faire gagner un couple ou un joueur qui est bon, ou on croit vraiment à un couple potentiel qui peut durer? Si tu me poses la question pour le couple, j'aimerais vraiment que ce soit Annie et Deymien, parce que, selon moi, c'est le couple qui a le plus de chances de perdurer après l'aventure. Mais si tu dis : "qui devrait gagner Occupation Double, le jeu?" On ne peut pas se cacher qu'Arnaud était probablement le meilleur joueur qui a manipulé - pas manipulé d'une mauvaise façon, des fois oui, mais plus - qui a joué le mieux au jeu. »

Est-ce que Béa et Seb croient qu'Arnaud et Lauriane pourraient former un couple après l'aventure? « On est qui pour juger les couples des autres? On va voir par la suite. Je pense que ça va être intéressant pour tout le monde de voir ce qui va se passer après Occupation Double », indique Seb.

Puis Béa ajoute : « Je leur souhaite, mais avec ce que j'ai vu, je ne pense pas ».

En ce qui concerne leur couple, ils nous disent ceci : « Oui, actuellement, on est un couple depuis la journée de sa fête exactement. On a développé notre relation beaucoup dans les maisons des exclus », nous indique Béa.

« On a appris à se connaître vraiment plus personnellement. J'avais un petit peu la difficulté à être vulnérable durant les émissions, mais dans les exclus, on s'est beaucoup rapprochés. Je me suis ouvert à lui, il est vraiment réceptif, on a vraiment une bonne communication.

Il a de la facilité à parler de ses émotions. Moi, de mon côté, c'est ce que j'ai un petit peu plus difficulté à faire, mais il m'amène à le faire de la bonne façon. On s'est beaucoup rapprochés et on a développé des émotions très fortes l'un pour l'autre. On est un couple et on est amoureux. »

