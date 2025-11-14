OD Chypre : Le choix du public est clair quant au 4e et dernier couple qu’il veut voir en finale

Il ne reste qu'une place en finale d'OD Chypre.

Ainsi, Mathis et Cindy ou Maxime et Julie-Pier seront éliminés de la compétition au fil d'arrivée.

Comme nous avons pu le voir dans les images du prochain épisode, Arnaud et Lauriane prendront la défense du premier couple alors que Deymien et Any soutiendront Maxime et Julie-Pier dans la dernière délibération de la saison.

Sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs s'expriment en grand nombre sur le couple qu'ils aimeraient voir remporter la course et participer au voyage final au Chili.

Le public mise sur Maxime et Julie-Pier en presque totalité. Les téléspectateurs ne semblent pas croire au couple de Mathis et Cindy, principalement parce que le jeune homme avait eu des rapprochements avec Laurie lors de son passage dans la maison des exclus.

La plupart des candidats avec qui nous avons eu la chance de parler depuis le début de la saison nous ont aussi fait part de leurs doutes par rapport aux sentiments de Mathis envers l'ergothérapeute de Terrebonne. Voyez ce que Catherine et Cédrik avaient à dire à ce sujet ici.

Mais, le public n'est pas dupe. Comme Arnaud, le grand manitou de cette saison d'OD, a été désigné pour défendre Mathis et Cindy, ceux-ci risquent fort d'obtenir le dernier laissez-passer pour la finale, malgré les doutes de tous sur l'intégrité de leurs sentiments mutuels.

Les téléspectateurs gardent tout de même une once d'espoir en Deymien, qui pourrait tenir tête au l'entrepreneur en restauration.

Nous verrons dimanche si l'étudiant en courtage immobilier aura le dernier mot, mais, comme le public, on en doute fort...