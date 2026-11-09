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Qui remportera Chanteurs masqués cette année? Le public se prononce

Les spéculations vont bon train.

Sur la photo : Mélissa Bédard, Anouk Meunier, Sébastien Benoit, Sam Breton et Stéphane Rousseau
Zachary Barde
Par Zachary Barde
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Depuis plusieurs semaines déjà, les hypothèses vont bon train sur le web et dans les studios de Chanteurs masqués, alors que tout le Québec cherche à deviner l'identité des personnalités costumées de la sixième saison.

Plus relevées que jamais, les prestations offrent de véritables moments d'émerveillement dans nos télés, alors que les surprises s'enchaînent les unes après les autres. La semaine dernière, par exemple, une comédienne très appréciée du public a été démasquée, causant la surprise générale sur le plateau. On en parlait ici.

Ce dimanche, trois candidats - Homme miroir, Miss Paon et Diva Cobra - s'affrontaient dans une joute sans merci, aux rythmes des années 90. Les internautes sont d'ailleurs convaincus que le personnage gagnant cette année sera la Diva. Ensorcelant la scène à chacune de ses interventions, elle mystifie ses proies en cachant très habilement son identité. D'aucuns diront qu'il s'agit de France D'Amour ou encore d'Éléonore Lagacé, mais le consensus général se penche vers Marie-Mai.

L'ex-académicienne pourrait-elle effectivement se cacher sous les traits du serpent, faisant du même coup référence à sa chanson « C.O.B.R.A. »? Avec sa voix puissante et sa présence scénique d'exception, il est clair qu'elle a tout ce qu'il faut pour remporter cette saison. On partage également cet avis. Notons que Caravelle la suit de très près dans les intentions du public pour la victoire.

Et ce couronnement, quand aura-t-il lieu? La finale de Chanteurs masqués sera diffusée le 22 novembre prochain, dès 19 h. On nous promet au passage qu'un revirement majeur viendra secouer le studio... La semaine suivante, le 29 novembre, nous aurons droit à un épisode spécial des coulisses de la saison, alors que la véritable finale sera présentée le 6 décembre, pour un épisode spécial des Fêtes.

Chanteurs masqués est diffusé le dimanche à 19 h sur les ondes de TVA.

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