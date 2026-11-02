Cette comédienne cause la surprise totale à Chanteurs masqués

La compétition reprenait de plus belle ce soir à Chanteurs masqués, avec un épisode très spécial. En effet, pour la première fois depuis le début de la série, toutes les performances des artistes costumés encore dans la course ont pris la forme de duos. Cette nouveauté a grandement plu aux téléspectateurs, qui ont été nombreux à tenter de deviner le lien entre chacun des chanteurs.

Nous avons ainsi eu droit à une Caravelle très en voix sur « Tous les cris les SOS », aux côtés de Marie Denise Pelletier, puis à « Illégal » avec Marjo et Zebra. Intra Man, de son côté, fut « Seul au combat » avec Ludovick Bourgeois, tandis que Chat-Piteau a été impeccable auprès d'Annie Villeneuve sur « Les anges qui passent ».

Or, ce ne sont pas les duos qui ont le plus retenu l'attention médiatique ce dimanche, mais bien le dévoilement de Zebra, qui cachait nulle autre qu'Ève Landry. Jamais, au grand jamais nous n'aurions deviné que la comédienne se cachait sous les traits du zèbre athlétique! Fière d'elle, Ève a révélé qu'il était particulièrement jouissif pour elle d'être passée totalement incognito par les juges, eux qui croyaient en la présence d'Ève Côté ou d'Éléonore Lagacé.

Si Ève Landry a révélé avoir refusé l'invitation de l'émission à de nombreuses reprises - elle a d'ailleurs été la première invitée pour la première saison - elle a accepté cette fois, pour notre grand plaisir!

Puis, comme les semaines précédentes, la prestation du point d'interrogation a suscité beaucoup de curiosité, alors que la mystérieuse personnalité a entonné « Abracadabra » de Lady Gaga. Sur le web, les noms d'Alex Perron, France Castel et même Janette Bertrand ont été évoqués. C'est plutôt Michèle Richard qui était sous les traits de la ponctuation grandeur nature.

Reine du showbiz québécois, dès le masque retiré, Michèle a avoué qu'elle attendait depuis fort longtemps l'invitation à participer à l'émission. « Je m'étais imaginée plein d'affaires. Je vais arriver là, les costumes... Ça fait 70 ans que j'en porte des costumes. C'est un peu trop habillé à mon goût! » a-t-elle lancé, avec tout l'humour qu'on lui connait.

Sans la nouveauté du point d'interrogation, plusieurs personnalités n'auraient probablement jamais pu participer à l'émission. Nous saluons cette initiative de la production!

Chanteurs masqués est diffusé le dimanche à 19 h sur les ondes de TVA.