Qui est Richard D'Anjou, candidat à Zénith cette semaine?

Ce jeudi, les téléspectatrices et téléspectateurs auront droit à une nouvelle édition de Zénith, présentée en direct sur les ondes de Radio-Canada. Encore une fois, des chanteurs représentant quatre générations différentes s'affronteront pour récolter le meilleur pointage de la part du public et des spectateurs en studio.

Cette semaine, ce sont Redgee (Z), Renée Wilkins (Y), Anthony Kavanagh (X) et Richard D'Anjou (Boomers) qui visiteront les studios de Zénith.

Connaissez-vous le Magogois Richard D'Anjou (voir sa photo ici)? Celui-ci a connu un formidable succès avec le groupe Too Many Cooks dans les années 90. Après, le chanteur a pris une longue pause de la scène, avant de revenir avec un album solo en 2017.

Entre-temps, il a aussi lancé un autre groupe, Bad Boyz Boogie, qui a offert un album éponyme en 2009 puis un autre en 2014, Bad Boys Boogie & Friends.

Voilà que Too Many Cooks semble revenir progressivement dans la lumière depuis 2024. La participation à Zénith de Richard D'Anjou, dans l'équipe des Boomers, permettra en outre au public de le redécouvrir et de peut-être vouloir le suivre professionnellement.

Nous avons très hâte de voir ce qu'il va offrir sur la scène de Zénith ce jeudi, 20 h, sur les ondes de Radio-Canada.

Parions qu'on ira du côté du rock!

Retrouvez Richard D'Anjou dans le vidéoclip « Rita » de Too Many Cooks ci-dessous, de même que dans sa vidéo de présentation pour Zénith.

Notons qu'il y a deux semaines, la candidate des Boomers a pris tout le monde par surprise avec une performance électrique.

Précisons que Redgee s'est fait connaître à Mix Mania, puis à La voix. Renée Wilkins a aussi participé à La voix en 2014.