Qui est réellement Zachary Charbonneau dans Antigang?

Bénédicte Lecours, c'est ton nom de double. Raphaëlle Lamarche, c'est ton vrai nom.

Voilà les mots que lançait Zachary Charbonneau (Olivier Gervais-Courchesne) à Bénédicte Lecours (Catherine St-Laurent) ce mardi, au terme d'un épisode important d'Antigang. Alors que la policière infiltrée dans l'entourage du caïd Denys Marchand (Sébastien Ricard) se croyait au sommet de son jeu, un échange avec le gérant du Quickie a fait s'écrouler le fragile château de cartes qu'elle construisait depuis des mois.

« C'est moi qui a signé l'autorisation de ta mission d'infiltration au salon de Fanny. Tu ne savais pas ça enh? », a poursuivi l'ancien policier, bouleversant au passage Bénédicte qui se retrouve plus que jamais dans l'eau chaude. À moins que ce soit le contraire?

Dans une bande-annonce dévoilée sur les réseaux sociaux, on verra Bénédicte rencontrer le patron de l'antigang, Christian Thibeault (Vincent Gratton) pour lui annoncer qu'elle doit sortir de là parce qu'elle est « brulée ».

Voyez les images ci-dessous.

Depuis que Mathilde Lapierre (Catherine Trudeau) a été frappée par balles en voulant empêcher un vol dans une épicerie, Zachary Charbonneau semble collaborer avec l'antigang pour trouver le ou les coupables, ce qui au départ semblait surprenant. Mais l'est-ce vraiment? Bien des téléspectateurs suspectent depuis le début que Charbonneau puisse être un double, lui aussi. Des doutes qui ont été confirmés ce mardi...

Si ce n'est pas le cas, pourquoi aurait-il laissé Bénédicte infiltrer la gang de Marchand sans en informer son patron? La question se pose.

Au contraire, s'il travaille toujours pour la police, sous couvert d'un congédiement qui n'était pas vrai, il serait la meilleure personne pour aller soutirer des informations qui pourraient être utiles aux autorités. Se peut-il que ce soit le cas et que l'antigang n'ait pas été mise dans le coup?

Les téléspectateurs se sont prononcés mardi soir. Si plusieurs doutent encore des allégeances de Charbonneau, plusieurs pensent maintenant qu'il agit pour le compte de la police, ce qui expliquerait bien des choses :

« Je me doutais que lui était encore avec l'antigang. Y'a quand même été correct d'aviser Bénédicte. Si Marchand apprend ça ça va brasser 😉 Vite demain arrive »

« Je l’ai pas vu venir ! Calvaire ! C’est tu un double lui aussi? »

« Moi je ne sais plus de quel bord il est? À suivre »

« Ça y'a prit du temps pour l'affronter. Il la côtoie depuis un boutte. J'haïrais pas ça qu'il soit un bon gars au fond. C'est intriguant! »

« J’suis sure qu’il est agent double aussi »

« Ça fait longtemps que je me demandais pourquoi ils ne se connaissaient pas tous les deux! Et s’il a signé son autorisation d’infiltrer, comment ça se fait qu’elle ne le connaît pas, et que la gang du poste ne sait pas qu’il peut la démasquer, puisqu’il est supposément passé de « l’autre bord »???? Un peu bizarre tout ça… »

Il faudra être à l'écoute pour en savoir plus. Chose certaine, l'autrice Nadine Bismuth nous a bien surpris hier avec cette révélation choc!

Antigang se poursuit du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de Radio-Canada.