Qui est l'amoureux de Victoria, qui nous a tous fait craquer ce soir?

Ce dimanche, à Star Académie, nous avons été complètement charmés par la famille de Victoria.

D'abord, il y a eu sa mère, Charlotte, qui tenait son micro à deux mains pour retenir ses tremblements alors qu'elle s'est adressée à sa fille en début d'émission.

« Ma Belle Victoria, tu as déjà réalisé un parcours exceptionnel. On est extrêmement fiers de toi. Ce soir chante cette chanson avec ton coeur. Cette chanson c'est ton histoire et celle de ton amoureux », a-t-elle dit, les larmes aux yeux.