La bataille de Victoria de Star Académie pour sa santé est vraiment inspirante

Victoria Sénéchal est l'une des candidates de Star Académie les plus touchantes de la saison. Elle n'a pas peur d'exprimer ses craintes et ses faiblesses à la caméra.

Bien qu'elle soit aujourd'hui en très bonne santé, cette dernière a traversé une période difficile il y a de cela deux ans alors qu'on lui a annoncé qu'elle avait un cancer.

Sur les réseaux sociaux, la jeune femme a raconté son parcours de guerrière.

« Après des douleurs inexplicables que je ressentais depuis le mois d’octobre, avec une panoplie de scans, de prise de sang, de radiographie avec une biopsie et pleins de rendez-vous à l’hôpital, c’est le 22 février 2022 que j’ai été diagnostiqué d’un cancer. Un lymphome médiastinal à grande cellule B », indiquait-elle.

Dans une autre publication, elle écrivait : « Je me suis réveillé un matin et en un coup de téléphone ma vie a basculé. À 20 ans, à un si jeune âge je savais que jamais ce ne serait comme avant. Aujourd’hui, 6 mois plus tard j’ai gagné. Je suis resté forte en ne sachant jamais comment cette histoire allait ce terminer. Je suis si fière de ce que j’ai accompli, si fière d’être resté debout malgré tout. Il y a tellement de belles choses qui s’en viennent et je m’empresse de vivre chaque instant. Aujourd’hui, je suis sans peur. Ce ne sera jamais comme avant, ce sera simplement différent. Aujourd’hui je suis cancer free!🎗#cancerfree #cancer #positivity ».

Nous ne pouvons qu’être admiratives de cette jeune femme de maintenant 23 ans qui réalise son rêve.