Qui a poussé Mélodie? à Télé-Québec : Un original suspense en garderie, rien de moins!

Visiblement, le manque de places en garderie a été un formidable moteur de création pour les auteurs Marc Auger Gosselin et Simon Larouche, qui nous proposeront cet hiver l'audacieuse série Qui a poussé Mélodie?, sur les ondes de Télé-Québec. Inclassable, cette proposition différente vous amènera sur des territoires non fréquentés, dans un univers sombre entre polar et comédie noire... dans une garderie!

Vous y rencontrerez Louise, l'austère directrice de l'Académie des ratons, une femme stricte qui se plaît à gérer son établissement comme on gérerait un bataillon d'infanterie. Quand Mélodie, une éducatrice de la garderie, est victime d’une vilaine chute dans l’escalier, tout bascule. Un enfant aurait poussé Mélodie, mais lequel? Les parents sont convoqués d'urgence et devront trouver l'enfant responsable de cette chute, sinon tous les bambins perdront leur place à la garderie. Une menace qui ne manque pas de faire son effet. Alors que tout le monde semble avoir des secrets à protéger, autant les parents que le personnel, chacun entreprendra sa petite enquête afin de démasquer le coupable. Pendant ce temps, une inspectrice du ministère débarque sur les lieux, déterminée à trouver la faille qui fera fermer l'établissement définitivement.

Dans cette proposition excentrique et fort accrocheuse, soupçons et complots sont au menu, autant que compote de pommes et petit jus. Les enfants, qui sont au coeur de l'intrigue, sont évoqués sans jamais être montrés. On les entend crier et pleurer, leurs dessins recouvrent les murs, leur morve se retrouve sur les gilets des parents, mais ils ne sont jamais à l'écran. Dans ce contexte, l'Académie des ratons devient le théâtre d'un suspense à la « meurtre et mystère », où tout le monde a quelque chose à cacher. L'éducatrice Mélodie n'est pas blanche comme neige, ni Gérald l'homme de main qui rêve de pouvoir travailler auprès des enfants. Même chose pour la directrice qui semble accepter les pots-de-vin. Et qu'en est-il de l'inspectrice qui semble avoir plus de lien qu'elle ne veut le laisser croire avec l'Académie? En naviguant habilement dans cette histoire, les auteurs osent des thèmes peu abordés comme la rareté des places en garderie et l'éducation des enfants-rois, toujours dans un contexte ludique et divertissant.

Certes, il vous faudra peut-être un peu de temps avant de vous habituer à cette proposition hors du commun. Qui a poussé Mélodie? ne ressemble à rien de ce qui s'est fait au Québec jusqu'à maintenant, bien qu'on pourrait y voir un lien de parenté avec Inspirez expirez. La signature visuelle du réalisateur Pascal L'heureux autant que l'humour décalé des dialogues vous surprendront avant de vous séduire complètement. Après quelques épisodes, il va s'avérer très difficile, voire impossible, d'abandonner cette série dans laquelle on voudra vraiment savoir qui est le coupable. Parions que la grande révélation sera assez surprenante!

Affublée des atours d'une maîtresse de manoir, Chantal Fontaine plonge dans des zones d'ombre dans lesquelles on ne l'avait pas vue encore et s'avère magnétique de bout en bout. À ses côtés, tous les comédiens jouent admirablement bien le mystère, que ce soit Jacques L'heureux, Annick Bergeron ou Alice Morel-Michaud. Du côté des parents, qui doivent naviguer entre suspense et humour, on retrouve des comédiens fort habiles, qu'on pense à Catherine Chabot, Jean-Simon Leduc, Jean-François Provençal, Penande Estime, Leila Thibeault Louchem et plusieurs autres. À leurs côtés, vous rirez autant que vous serez intrigués.

Après avoir visionné les trois premiers épisodes de Qui a poussé Mélodie?, nous sommes plus qu'impatients de découvrir la suite de l'histoire. Voilà un petit ovni télévisuel qui semble posséder toutes les qualités d'un beau succès. On vous suggère de le mettre à votre agenda!

C'est à voir à compter du lundi 6 janvier à 19 h 30 sur les ondes de Télé-Québec.