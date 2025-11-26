Qui a été tué dans Antigang mardi? Voici la réponse

À la fin de l'épisode d'Antigang de mardi soir, Goulet (David Giguère) et Marchand (Sébastien Ricard) se rendent, cagoulés, près d'une voiture et tirent sur le conducteur à de nombreuses reprises.

Qui est cette personne qui a été éliminée par les deux criminels?

Il semble que ce soit Vincent Caron (Marc Béland), le père de Marilou (Camille Felton).

On se rappellera que, quelques heures plus tôt, Gabriel Goulet avait placé un traceur GPS sous la voiture du caïd alors que sa fille dînait avec Dan Murphy (Frank Schorpion). C'est ainsi qu'ils ont pu retrouver l'emplacement du véhicule et éliminer leur ennemi.

On se souviendra que le leader des Death Shadows en voulait aux Murphy en raison des 50 kilos de poudre de Bruno Monette (Patrice Bélanger) qui se sont retrouvés entre leurs mains sales.

Cet assassinat relancera la guerre des motards à Montréal. Christian (Vincent Gratton) sera furieux que son équipe n'ait pu vu le coup venir. Il demandera à Jean-François (Patrice Robitaille) de reprendre contact avec Goulet au plus vite.

Précisons qu'il ne reste que 10 épisodes avant la pause des fêtes. Rappelons qu'un des comédiens nous donnait récemment de petits indices sur ce qui nous attend lors de la finale de mi-saison. Apprenez-en plus ici.