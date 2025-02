Qu'est-ce que Pascal trame avec Laurent Lamy? Les téléspectateurs ont des hypothèses

Les choses ne vont pas en s'améliorant entre le personnel de St-Vincent et leur nouveau DSP, Laurent Lamy (Emmanuel Bilodeau).

Celui-ci mise davantage sur la performance que sur le bien-être de ses employés. En plus, il encourage les patients nantis à se diriger vers des cliniques privées plutôt que de choisir le réseau public.

Dans l'épisode de lundi, Laurent a avoué à Emmanuelle (Suzanne Clément) que c'est son frère qui l'avait convaincu d'accepter le poste à St-Vincent. Une nouvelle qui a certainement étonné la cheffe de l'urgence, qui n'apprécie guère les pratiques de ce docteur-entrepreneur.

Mais, pourquoi Pascal (Normand D'Amour) a-t-il recommandé cet individu insensible pour le remplacer? Les téléspectateurs ont quelques idées.

Beaucoup croient que l'oncologue connaissait bien le style de pratique de Lamy et savait que celles-ci seraient complètement incompatibles avec les personnalités des salariés de l'hôpital. Il espèrerait ainsi que ses collègues fassent suffisamment de plaintes pour le faire renvoyer et récupérer ensuite son poste de direction. D'autres croient qu'il s'agit plutôt d'une stratégie pour que Manu, harassée par les frasques de Lamy, accepte finalement l'offre de Coupal et devienne DSP.

« Peut être qu’il savait qu’il n'allait pas être aimé, je crois qu’un ultimatum s’en vient bientôt du genre : vous mettez Lamy dehors ou nous on s’en va tous! »

Les fans de l'émission pensent aussi que Pascal a proposé la candidature de Laurent Lamy afin de mettre Claude Coupal dans l'embarras.

« Moi je pense que Pascal veut que Lamy recrute tout le personnel afin que Coupal se retrouve avec une urgence sans personnel... ma spéculation 🤔 »

Chose certaine, le personnage de Laurent Lamy est hautement détestable et les téléspectateurs ont hâte de le voir quitter le navire pour de bon!

STAT est diffusé du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.