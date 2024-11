Quel traitement spécial a été réservé à la maman Cath F. dans l'aventure OD?

Bien des téléspectateurs se sont questionnés au fil de la saison à savoir si Catherine F. avait la possibilité de parler avec ses enfants périodiquement.

Comme elle a quitté l'aventure récemment, nous avons eu la chance de discuter avec elle et donc, de lui poser la question.

« Oui, évidemment », lance-t-elle d'emblée. « La production a été super gentille avec moi. J'ai pu être en communication avec eux. »

Y a-t-il un moment qu'elle a trouvé plus difficile, où elle s'est davantage ennuyée de ses deux petits cocos? « Un moment qui a été un petit peu plus choc pour moi, c'est vraiment lors de l'appel Bell de Cath L. Je pense qu'on était plus loin que le milieu de l'aventure. Il y a eu des journées qui sont chargées. Je pense que c'était mon moment le plus difficile de l'aventure. Je me souviens de la vie extérieure. Je me souviens vraiment du coup de ma famille. On le voit même dans les épisodes. Je ne suis pas quelqu'un qui pleure. Ça m'a prise par les émotions. »

Par contre, malgré son ennui, jamais la maman n'a considéré quitter l'aventure. « Non, je n'aurais jamais fait ça. J'adorais le jeu. Quand on s'intéresse au jeu, pour ne pas quitter jamais, je m'aurais mise dans l'enveloppe moi-même. »

Du côté de la production, on nous dit ceci sur le traitement qui a été réservé à la maman Cath F. : « Dans les dernières années, on a souvent eu des parents, que ce soit Cynthia, que ce soit Jimmy à OD Martinique. On aime ça qu'il y ait des parents. C'est sûr que, pour eux, il faut qu'ils sachent dans quoi ils s'embarquent, de un. On met à leur disposition la possibilité de parler avec leurs enfants. On ne s'attend pas à ce qu'une mère ou un père soient complètement détachés de ses enfants. On ne souhaite pas cela non plus. »

Le producteur au contenu Jean-Philippe Perron ajoute : « C'est sûr que, pour nous, Catherine, avant d'être une mère, avant d'être une candidate formidable, c'est une fille avec une personnalité extraordinaire. On l'a rencontrée en première entrevue et on ne savait pas qu'elle était mère. Après ça, on tombe en amour avec la personne qui est devant nous. Le reste, c'est un peu secondaire. Que ce soit mère, que ce soit pharmacienne ou mannequin, on l'aime autant. Elle ou n'importe quelle autre candidate, on met en place la possibilité de faire des visioconférences avec leurs enfants. »

« Ce n'est pas un défi plus qu'un autre », enchaîne le producteur.

« Je pense que c'est l'fun d'avoir cette représentation-là d'une mère qui est en mode séduction, qui pense à elle, mais qui ne délaisse pas non plus ses enfants. Je pense que c'est important de le dire. »

Elle parlait à ses enfants fréquemment, elle les aimait, elle s'ennuyait d'eux, mais c'est le fun qu'elle puisse vivre cette aventure-là pour elle aussi. Une maman tellement assumée en tant que femme. C'était vraiment un beau modèle, Catherine.

OD Mexique est diffusé du dimanche au vendredi à 18 h 30.