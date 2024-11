Quel est l'avenir d'Occupation Double? La production répond

Sur les réseaux sociaux, il y a toutes sortes de rumeurs concernant l'avenir d'Occupation Double. Certains prédisent qu'OD prendra une pause, d'autres assument que la forme sera révisée.

Nous avons donc posé franchement la question à la production : quel est l'avenir d'OD?

« C'est sûr qu'Occupation double, c'est une émission qui a encore des années devant elle », nous répond Jean-Philippe Perron. « Après ça, je ne pourrais pas confirmer quoi que ce soit. C'est sûr que nous, de notre côté, on aimerait ça que ça revienne. »

« C'est le diffuseur qui a le gros bout du bâton », ajoute-t-il. « OD est un succès cette année comme il l'a toujours été. Cette année particulièrement, les visionnements sur Noovo.ca sont extraordinaires. La force d'OD, c'est qu'il a un impact sur toutes les plateformes, autant en télé traditionnelle, mais aussi en télé numérique, ce qui est pas mal l'avenir de la télé. On est excessivement bien placé. On est le show le plus écouté en numérique. »

Comme OD se diversifie cette année avec OD Tentations au soleil, qui ressemble un peu à Bachelor in Paradise, qui met en scène d'anciens participants de The Bachelor et The Bachelorette, ou à Perfect Match de Netflix, qui rassemble des candidats des différentes téléréalités de la plateforme, on pourrait s'imaginer qu'OD produira au cours des prochaines années différentes moutures. Pourquoi pas un OD 40 ans et plus?

« Le OD 40 ans et plus, c'est un OD qui a été plusieurs fois sorti dans des brainstorms, et pas juste dans les dernières années. Depuis le retour de la nouvelle mouture d'OD qu'on en parle. » Mais, il faudra être patient avant de voir cette version sur nos écrans. « Je ne crois pas que ce soit dans un avenir proche. [...] La force d'OD, c'est les jeunes. C'est le show le plus écouté chez les 18-25 ans. C'est aussi ce qui fait la force en numérique. Les jeunes ont migré vers les plateformes numériques. Je ne sais pas à quel point on serait prêt à retourner vers un public qui est à la télé traditionnelle quand tu sais que partout, les cotes descendent. »

Après ça, je ne sais pas si c'est ça l'avenir de OD, mais je pense qu'il a un bel avenir. C'est difficile à dire, mais il va y avoir quelque chose de différent l'an prochain, s'il y a une prochaine année.

Concernant OD Tentations au soleil, qui débarquera sur CRAVE le 2 décembre, Jean-Philippe Perron nous dit ceci : « Ça va être tripant comme show. C'était vraiment le fun de retrouver d'anciens candidats d’OD qui savent dans quoi ils s'embarquent, qui connaissent le jeu, qui connaissent les règles, qui savent comment s'exprimer en entrevue, et qui sont là pour avoir du fun. »

Ça a été un rêve du début à la fin.

« Ç’a été vraiment extraordinaire. Vraiment, vraiment, vraiment », conclut-il.

Nous étions déjà très curieux de découvrir cette nouvelle version, mais nous voilà maintenant extrêmement fébriles!

Rappelons que la finale d'OD Mexique sera présentée le 24 novembre prochain, puis L'heure de vérité sera diffusée une semaine plus tard, le 1er décembre.