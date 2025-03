Quel avenir pour Sylvie dans L'amour est dans le pré?

Cette année dans L'amour est dans le pré, Sylvie est définitivement la candidate coup de coeur du public.

Celle qui a éliminé deux de ses prétendantes avant les visites en ville n'a désormais plus que Manon dans l'oeil.

Bien qu'elle s'est montrée charmée par le cadeau qu'elle lui a remis avant son départ (un pot de sauce à spaghetti) et qu'elle avouait la trouver particulièrement belle ce jour-là, les téléspectateurs doutent de la viabilité de cette histoire d'amour.

Si tout le monde espère de tout coeur que les deux femmes pourront bâtir une vie ensemble, le public évoque certains éléments qui risquent de nuire à leur relation.

« Manon ne semble pas du tout prête à rentrer dans une relation. »

« Je ne le pense pas, car Manon veut trop changer la vie de Sylvie, vendre la maison, etc. Sylvie recherche une femme qui va la compléter, pas la changer, je pense qu’elles ne se rendront même pas au voyage. »

« Sylvie était prête à vivre en couple???? Pas certaine, elle est peut-être être mieux seule. »

« Je crois que non, elles ne sont pas rendues aux mêmes endroits dans la vie. Et Manon n'est pas prête mentalement à trouver l'amour avec tout le côté anxieux et pas sûr d'elle qu'elle laisse transposer. »

Notons aussi que dans la bande-annonce du prochain épisode, on peut entendre Sylvie dire : « Si elle est plus indépendante, ben moi ça ne marchera pas ». À voir si Manon saura démontrer de l'affection à l'agricultrice.

Le public soulève aussi le fait que si Sylvie n'a pas trouvé l'amour parmi ses prétendantes, peut-être qu'entre elles, il y aurait des possibilités amoureuses. Ninon et Manon formeraient un joli couple selon ce qu'ont pu percevoir les téléspectateurs...

Les gens reviennent aussi sur l'incongruité que Sylvie n'ait pas pu choisir ses prétendantes, comme les autres participants. Notons que la production nous a expliqué pourquoi ici.

Chose certaine, on espère de tout coeur que Sylvie trouve l'amour, à L'amour est dans le pré, ou ailleurs. Et, on veut plus de femmes comme Sylvie dans nos écrans!