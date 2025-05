Quel avenir pour Anick Dumontet à Si on s'aimait célébrités?

Ce lundi, c'est un épisode décisif qui a été présenté aux adeptes de Si on s'aimait célébrités, alors que deux d'entre elles ont (enfin) décidé d'apporter un changement majeur à leur parcours.

D'un côté, Joanie Guérin s'est enfin respectée en disant ciao bye à Michaël, qui a sans aucun doute son diplôme en « tournage autour du pot ». Après une séance de cuisine avec Elena Faita, où les pâtes jasaient plus que Michael, Joanie a décidé de sauver son aventure en revenant à un prétendant que nous avions vu en début de saison, Jérémie alias monsieur « humecter son vin ». Celui-ci n'en est pas à sa première téléréalité, comme on vous en parlait ici. Sauront-ils trouver un équilibre? Déjà, Jérémie semble avoir une approche plus affectueuse, ce qui pourrait davantage convenir à Joanie. De là à dire qu'ils trouveront l'amour, il y a du chemin à faire... D'autant plus que Jérémie a avoué d'emblée être plutôt volage. Du calme mon gars, du calme!

Même son de cloche pour Anick Dumontet, qui a arrêté de faire « comme un animal mort » et qui a enfin décidé d'exprimer son inconfort à Alain. En lui donnant le choix entre l'amitié ou rien pour la suite de l'aventure, ce cher Alain a décidé de repartir avec « rien », ce qui ne nous étonne pas franchement. Les deux apparaissaient devant Louise dans les images du générique final, mais qu'en est-il vraiment?

Notre hypothèse est la suivante : Se pourrait-il qu'Anick Dumontet décide toute bonnement de laisser tomber l'émission et qu'Alain la remplace pour la suite? Cela semble un peu tiré par les cheveux, comme Alain n'est pas une célébrité, mais un indice nous permet de pointer dans cette direction.

Lorsque nous avons rencontré les célébrités en début de saison, seule Anick Dumontet n'a pas abordé son voyage final, puisque, comme vous le savez, les célébrités vont partir en voyage avec les prétendants en fin de saison. Se pourrait-il que l'animatrice n'ait tout simplement pas fait le voyage?

Plus encore, il nous semble improbable qu'Anick retourne vers l'un ou l'autre des précédents prétendants qu'elle avait rencontrés en début de saison, puisqu'aucun de ceux-ci (un qui avait perdu tous ses moyens et l'autre qui l'avait ensevelie sous une énorme plante) n'avait attiré son attention.

C'est la semaine prochaine que nous aurons la réponse, dans l'épisode présenté le lundi à 20 h sur les ondes de TVA.

Quant à Maxence et Sophie, bien qu'ils doivent tous deux travailler sur leurs enjeux, leur périple s'avère beaucoup plus simple et positif. Vont-ils tomber en amour? Nous aimerions bien voir cela dans notre petit écran, mais rien n'est joué encore! Surtout si Sophie continue de mettre son partenaire en situation de défis perpétuels... Un moment donné, son homme a besoin d'un break! 🤣