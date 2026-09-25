Que signifie la fin de l'épisode de ce jeudi d'Antigang?

On peut dire que les épisodes d'Antigang cette semaine n'ont pas manqué d'action.

Après des répliques délicieuses de Fanny (Léane Labrèche-Dor) à l'église, des rapprochements dangereux entre Bénédicte (Catherine St-Laurent) et Denys (Sébastien Ricard) et le marié qui bat à mort le cousin de sa nouvelle épouse à son party de noces, nous avons eu droit à un affrontement verbal on ne peut plus tendu entre le parrain de la mafia italienne, Morano (Romano Orzari), et le chef des Death Shadows.

— « Tes Calabrais ne veulent plus de toi comme padrino. Ils se sont tous réorganisés. Même les bœufs les laissent tranquilles. »

— « Après que Daigneault m'a envoyé en dedans, les bœufs ont regardé ailleurs. Ils ont patenté leur Antigang. Pis là, tout le monde était visé. Je l'ai vue dans ton parking au mariage. »

— « Elle n'avait pas d'affaire à être là. »

— « Elle vit sur du borrowed time, my friend. »

— « J'ai commandé la vache. Pas le veau. J'étais inside. But now, I'm out. »

Vient-il d'annoncer qu'il est le véritable responsable derrière l'attentat sur Carolanne?

Si c'est le cas, à voir la surprise sur le visage de Denys, il ne semblait pas être au courant de cette information.

La production d'Antigang nous l'annonçait jeudi sur ses réseaux sociaux : « La sortie de Morano change la donne pour Denys Marchand, donc pour tout le monde. Le jeu des alliances et des trahisons se déploiera à grands frais, sauf pour l'Antigang qui aura fort à faire dans ce contexte. »

Nous avons bien hâte de voir ce que nous réservent les autrices pour la suite de cette saison, qui a débuté sur les chapeaux de roues!

Antigang est diffusé du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.