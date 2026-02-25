Que signifie le retour de Steve dans STAT? Les téléspectateurs réagissent

Ce mardi, alors que nous retrouvions avec un immense bonheur toute l'équipe de STAT après une pause olympique, l'autrice Marie-Andrée Labbé nous réservait plusieurs surprises.

L'une d'entre elles se trouvait dans les dernières secondes de l'épisode, alors que nous avons vu Steve Jolicoeur apparaître devant Jacob Faubert et Audrey Milord (Lou-Pascal Tremblay et Samantha Fins). Un simple « Salut » a été prononcé avant que le générique de fin commence à défiler.

Il n'en fallait pas plus pour déclencher de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. On se réjouit évidemment du retour du talentueux comédien Marc Beaupré dans la série, lui qui a toujours réussi à nous épater avec son jeu nuancé et sensible.

Par contre, certains internautes vont plus loin dans leurs commentaires, en pensant que le docteur Jolicoeur pourrait rapidement se remettre à la tâche, en voyant le code orange qui occupe tout le personnel de l'hôpital, dû à une contamination à la Méthamphétamine dans un entrepôt. Est-ce vraiment possible?

« Surprise !!! Oh est-ce que c'est Steve qui va aider à trouver la solution? Très hâte à la semaine prochaine ... »

« Ça tombe bien, Manu partie »

« J'ai tomber en bas du divan quand je l'ai revu...je me demandais c'étais qui quand on voyait le derrière de sa tête... Ahhh boom Jolicoeur. Contente de le revoir! Et que dire de la face a Jacob priceless! »

« D’après moi il revient et va trouver comment soigner Siméon. J’aime tellement cet acteur là, bien contente de le revoir. »

« Le meilleur medecin... Tant qui reste focus lol »

En fonction de ce que Jolicoeur a vécu - un délire paranoïaque qui a conduit à la mort de deux personnes - il nous apparaît peu probable que l'hôpital veuille le réemployer, peu importe la charge de travail. Dans la réalité, un médecin qui aurait commis de tels gestes ne pourrait plus jamais pratiquer.

Dès la semaine prochaine, vous verrez d'ailleurs un développement en ce sens, alors que Steve Jolicoeur s'entretiendra avec Pascal St-Cyr (Normand D'Amour), le directeur du personnel de l'hôpital. Les dernières minutes du prochain épisode vous surprendront toutefois, alors que vous assisterez à une rencontre entre Isabelle Granger (Geneviève Schmidt) et Steve Jolicoeur qui pourrait changer bien des choses. Avec le retour de ce personnage, l'autrice de STAT nous plonge dans un dilemme moral qui est franchement intéressant.

STAT, la suite mardi 20 h, sur ICI Télé. Les abonnés à l'Extra de ICI TOU. TV peuvent voir le prochain épisode en primeur, dès maintenant.