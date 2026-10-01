Que signifie ce tatouage qui a tant déstabilisé Pelletier dans Alertes?

Mardi soir, dans Alertes, Guillaume Pelletier (Danny Gilmore) et la nouvelle capitaine Valérie Murphy (Julie Ringuette) ont eu des rapprochements plutôt sauvages dans le stationnement du poste de police. Par contre, quand Pelletier a vu le tatouage sur l'omoplate de Valérie, il a rapidement cessé ses mamours.

Pourquoi a-t-il agi ainsi? Pour comprendre, il faut se rappeler la scène survenue dans l'épisode précédent alors que Stéphanie (Sophie Prégent) revenait à la charge concernant le facteur de dangerosité de Valérie dans une conversation avec Pelletier. Elle a montré une photo du tatouage de Magalie (la précédente victime de Val) à ce dernier qui lui a demandé du tac au tac si elle avait vu celui de Valérie, bien perplexe face aux assomptions de son ancienne capitaine.

Ainsi, lorsqu'il a vu - de ses propres yeux - le tatouage de Val, il a compris que Stéphanie avait raison. C'est pourquoi il a rapidement fui la scène.

Il faut savoir aussi que ledit tatouage est inspiré d'un porte-clés que Valérie avait donné à Magalie en l'honneur de leur grande amitié (image ci-dessous). Stéphanie avait d'ailleurs découvert l'objet dans le tiroir du bureau de la capitaine, mais cette dernière, se doutant de quelque chose, a fait relever les empreintes sur le tiroir, preuve que son ancienne supérieure a fouillé dans ses affaires.

On peut s'attendre à ce que Valérie devienne de plus en plus malveillante et sadique avec celles et ceux qu'elle méprise. Pelletier goûtera-t-il à sa médecine à son tour? Chose certaine, à la façon dont elle s'est adressée à Magalie au téléphone dans le dernier épisode, nous ne voudrions pas qu'elle ait une dent contre nous! En ce sens, bravo à Julie Ringuette qui livre une performance diabolique!

Alertes se poursuit les mardis soirs à 20 h sur les ondes de TVA.