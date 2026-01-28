Que cache le capitaine de l'Antigang?

La semaine dernière, Christian Thibeault (Vincent Graton), le patron de l’escouade antigang, était assis dans un restaurant et disait attendre sa fille. Lorsqu'il a vu une jeune femme entrer dans l'établissement, il s'est levé et lorsqu'elle n'a pas daigné le regarder, il a semblé mal à l'aise et a quitté sur le champ en se cachant le visage avec son foulard.

Les gens avaient alors plusieurs théories sur l'identité de cette mystérieuse « fille » qu'il prétendait avoir (les détails ici), mais aurions-nous fait fausse route? Est-ce possible que Christian n'attendait pas sa fille, mais plutôt une jeune femme pour un rendez-vous galant?

C'est du moins ce qu'on semble comprendre d'une autre scène particulièrement étrange de l'épisode de ce mardi. À la toute fin de l'émission, on peut voir Christian entrer dans le restaurant dans lequel il avait précédemment eu un rendez-vous avec Charbonneau et s'asseoir au bar, où l'attendait la serveuse, souriante.

Plus tôt dans l'épisode, alors que Marchand (Sébastien Ricard) écoutait l'appel entre Charbonneau (Olivier Gervais-Courchesne) et Christian, il a compris que le lieutenant de l'antigang avait « le kick sur les serveuses ». Une information qui n'a pas semblé tomber dans l'oreille d'un sourd. Est-ce que le chef des Death Shadows aurait engagé la serveuse en question pour séduire le policier et ainsi se venger des récentes actions de l'antigang contre lui?

C'est une possibilité, surtout que lorsque Christian a quitté le restaurant lors de sa rencontre avec Charbonneau, celle-ci s'est précité à la table pour dire à ce dernier, complice : « il a l'air gentil ».

Nous ne savons que très peu de choses sur la vie personnelle de Christian, on s'imagine que grâce à cette nouvelle intrigue, nous allons bientôt en connaître beaucoup plus...

Antigang est diffusé du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.