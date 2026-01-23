Accueil
Antigang : Se pourrait-il que nous connaissions déjà la fille de Christian?

Le public a une hypothèse.

Antigang
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Jeudi, la quotidienne Antigang a débuté avec une scène particulièrement étrange.

Christian Thibeault (Vincent Graton), le patron de l’escouade, était assis à une table dans un restaurant et mentionne au serveur qu'il attend sa fille. Une jeune femme entre alors dans l'établissement, le policier se lève en souriant, puis se rassoit, inquiet, et quitte les lieux en prétextant une urgence.

Sur les réseaux sociaux, les points d'interrogation fusent de toute part.

L'hypothèse la plus populaire des téléspectateurs est que la fille de Christian avec qui il a une relation difficile serait Miranda, danseuse au Quickie et maîtresse de Marchand.

Il faut dire que l'inconnue qui est entrée dans le restaurant avait des traits similaires à ceux de Miranda (Mollie Fillion), mais ce n'était pas elle. La mystérieuse « fille du restaurant » était interprétée par Marine Delarue [photo ici].

Certains téléspectateurs s'imaginent plutôt que Christian s'est fait posé un lapin par une femme lors d'une rencontre amoureuse, mais on penche vraiment vers l'hypothèse de la fille qui ne se présente pas au rendez-vous plutôt que le tête-à-tête avorté.

Chose certaine, ce serait bien intéressant d'en apprendre davantage sur la vie personnelle du chef de l'Antigang qui, pour l'instant, reste bien mystérieux.

Antigang est diffusé du lundi au jeudi à 19h sur les ondes d'ICI Télé.

