Qu'adviendra-t-il de Tommy dans L'amour est dans le pré?

Dans l'émission de ce jeudi de L'amour est dans le pré, nous avons pu voir Tommy se rendre chez Valérie à Sainte-Julie pour lui apprendre qu'il mettait un terme à son aventure, pour se concentrer uniquement sur sa relation avec Viky. Il surprend ensuite l'élue de son coeur au Manoir du Lac-William et lui annonce qu'il partira dans le Sud avec elle.

Par contre, cette conclusion romantique n'est pas la fin de son parcours, au contraire. L'animatrice Marie Soleil Dion nous annonce, à la toute fin de l'épisode, que le futur entre Tommy et Viky est loin de ressembler à ce qu'on pourrait croire.

On dit à nos agriculteurs de suivre leur coeur tout au long de l'aventure, et bien, la semaine prochaine, Tommy l'écoute plus que jamais!

Ainsi, on se demande : Tommy aurait-il eu un coup de foudre entre le moment où il a fait sa grande annonce à Viky et son départ pour le Sud? Puis, comme dans l'épisode de ce jeudi nous apprenions que l'agriculteur avait une préférée (voir sa photo au bas de l'article) lorsqu'il a reçu sa boîte de lettres de ses prétendantes et que celle-ci s'était désistée à la dernière minute, on se demande si elle ne serait pas revenue dans le portrait pour conquérir le producteur de grandes cultures de 40 ans. Sinon, pourquoi nous aurait-on montré sa photo? La production n'aurait-elle pas gardé son identité et sa décision secrètes?

Précisons que le changement de cap de Tommy n'était pas la seule surprise de cette bande-annonce. En effet, la semaine prochaine, nous rencontrerons un nouvel agriculteur. Apprenez-en plus sur lui ici.

« Sérieux, vous ne voulez pas manquer le prochain [épisode] », nous lance l'animatrice. Comment pourra-t-on patienter jusqu'à jeudi prochain?!

L'amour est dans le pré est diffusée les jeudis soirs à 20 h sur les ondes de Noovo.