Voici ce qu'on sait sur le nouvel agriculteur de L'amour est dans le pré

Dans la courte bande-annonce présentée à la fin de l'émission de ce soir de L'amour est dans le pré, nous avons rencontré un nouvel agriculteur qui se joindra à la saison en fin de parcours.

« Il s'agit d’un nouvel agriculteur avec une histoire différente. André avait participé aux portraits des agriculteurs en lice cet été, mais il n’a pas été retenu dans les 5 », nous indique la production.

La description officielle d'André, 34 ans, se lisait ainsi : « Agriculteur geek et analytique qui a toujours le mot pour faire rire, André souhaite bâtir une vie à deux entre fermette et jeux vidéo ».

Dans la vidéo de présentation, il disait chercher une fille « entreprenante, qui est autonome, qui a une bonne intelligence émotionnelle parce que c'est difficile pour moi de comprendre l'autre, qu'est-ce qu'elle veut vraiment, ou les sous-entendus. J'ai besoin de savoir qu'est-ce que tu veux. T'as pas besoin de me dire que tu veux des fleurs maintenant, mais je veux savoir que tu voudrais avoir des fleurs. »

« J'ai plutôt de la misère à parler, à prendre les devants, à initialiser la conversation. Dans les grands groupes, en tant que tel, je ne me sens pas trop à l'aise. Un à un est plus facile, dans mon cas », disait-il.

Je suis pas un oignon, mais j'ai un certain niveau de sécurité. Fait que plus que t'es proche du noyau, plus que tu vas être important à mes yeux.

Marie Soleil Dion lui a demandé si c'était cette difficulté « à saisir les signaux » qui faisait qu'il n'avait jamais eu de conjointe. Il répondait : « Oui, parce que je ne sais même pas si j'en ai déjà eu, des signaux. [rires] »

« Comment tu t'imagines que tu vas être en date? », enchaînait ensuite l'animatrice. « Les cinq premières minutes vont être hardcore, mais après ça, ça va couler comme l'eau dans une rivière », lui a-t-il répondu.

Il est charmant à souhait et on adore que L'amour est dans le pré lui permette de rencontrer l'amour même s'il n'a pas pu se tailler une place dans la saison régulière.

Ajoutons qu'on se demande aussi si un agriculteur n'a pas abandonné l'émission (Tommy? Nathan?) et qu'on a voulu le remplacer... À suivre!

Ne manquez pas le prochain épisode de L'amour est dans le pré, lors duquel nous en apprendrons davantage sur la courte aventure d'André dans l'émission.