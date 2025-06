Qu'adviendra-t-il de la maison des Rouges du Grand Chantier Rona?

L'an dernier, au Grand Chantier Rona, la maison de l'équipe perdante avait été d'abord proposée aux candidats au prix du marché avant d'être officiellement mise en vente. Malheureusement, elle n'avait pas trouvé preneur et elle s'était retrouvée dans les mains d'un agent immobilier. Les rumeurs veulent qu'elle ne soit toujours pas habitée.

Cette année, Brandon et Rosalie nous confirment que la production a aussi demandé aux participants de la 2e saison s'ils étaient intéressés à l'acheter avant de la mettre sur le marché. Certains couples ont indiqué leur intérêt. « Il y a des gens qui nous en ont parlé », nous indique Rosalie. « Ce sont les démarches de tout ça... Il faut qu'ils soient acceptés pour un prêt, etc. Je ne sais pas dans le concret si vraiment quelqu'un va la prendre. C'est sûr que nous, on aimerait ça connaître nos voisins. »

Brandon et Rosalie ont aussi une autre option en tête. « On a pensé à peut-être investir et nous l'acheter et la louer à quelqu'un des Rouges qui n'a peut-être pas les moyens. Au final, ça va nous revenir à nous et on va avoir le jumelé complet. On est en train de réfléchir à tout ça. »

Rappelons que Brandon et Rosalie nous ont aussi parlé de leurs plans d'avenir quant à leur futur déménagement. Lisez le tout ici.

Peu importe qui seront leurs futurs voisins, on souhaite beaucoup de bonheur à ce couple si attachant et à leurs deux adorables garçons!