Première d'OD Panama : Un gars prend une décision qui refroidit beaucoup les filles

Cette année, comme l'an dernier, il n'y a pas de tapis rouge à Occupation Double. Les rencontres entre les gars et les filles se font autour d'un verre de bulles de nuit plutôt que sur une scène, sous les projecteurs. La production souhaite ainsi favoriser les vraies connexions entre les célibataires plutôt que d'encourager les décisions fondées uniquement sur le physique.

Par contre, se faire rejeter pour sa personnalité peut s'avérer plus insultant que pour la couleur de sa robe. Certaines demoiselles l'apprendront ce dimanche alors que l'un des garçons prendra une décision qui écorchera l'amour-propre de certaines d'entre elles. Sans trop vous en révéler, disons que ce dernier n'a pas été très stratégique dans sa démarche et risque fort d'en payer le prix.

Dans l'émission spéciale sur l'avant-OD, disponible sur Crave, nous apprenons que Billy a été choisi par les téléspectateurs comme le candidat ayant le plus de chance de faire l'unanimité auprès des filles. Celui-ci n'a donc pas pris l'avion avec ses comparses masculins et s'est vu offrir un traitement VIP à son arrivée au Panama. Rappelons que le très mignon monteur de ligne (un autre métier qui crée la confusion chez les dames) est le frère d'une ancienne participante, qui avait fait beaucoup de vagues. Apprenez-en plus ici.

D'ailleurs, cette année, beaucoup de candidats ont des liens entre eux, certains avec des participants des autres éditions - dont la meilleure amie de Mia, gagnante d'OD Andalousie - et d'autres, entre eux. En effet, dans l'émission offerte sur Crave, on apprend que deux filles se connaissent très bien et dans la grande première de dimanche, on découvrira qu'un garçon et une fille avaient déjà « matché » sur une application de rencontre. À voir si cette relation sera un avantage ou un inconvénient...

Bien que nous ayons très peu de temps pour apprendre à connaître chacun des 13 candidats qui nous sont présentés lors de ce soir de première, certains arrivent déjà à tirer leur épingle du jeu dans notre coeur de téléspectateur, que ce soit pour leur accent irrésistible, leur charmante maladresse ou leur attitude positive. À l'inverse, on constate déjà ceux qui risquent d'être créateurs de bisbille. Qui plus est, nous assisterons dans ce premier épisode à l'amorce d'un conflit chez les filles et le début d'une activité nocturne pour quelques chanceux.

Une question qui brûlait les lèvres de bien des fans d'OD : est-ce que la rupture des deux animateurs transparaîtra à l'écran? Dans ce premier épisode, on ne constate aucune différence avec les années précédentes. Alicia et Fred ont repris leur rôle avec professionnalisme et décorum. Ils collaborent avec autant de plaisir (du moins, en apparence) qu'auparavant. Aucun des deux ne cherche à voler la lumière de l'autre. C'est bien parti pour cette collaboration qui, on peut se l'imaginer, n'est pas toujours facile.

Bref, c'est un bon départ pour OD Panama! On peut déjà prévoir qu'un garçon sera le sujet de prédilection sur les réseaux sociaux dimanche soir, et pas (nécessairement) pour les bonnes raisons.

Ne manquez pas OD Panama, dès ce dimanche 6 septembre à 19 h sur les ondes de Noovo. OD Extra suivra dès 20 h.