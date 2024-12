Pourrait-on revoir Ines dans Indéfendable? L'autrice répond

La semaine dernière, les téléspectateurs d'Indéfendable ont été très émus de revoir le personnage d'Ines (Nour Belkhiria) dans une scène très émouvante alors qu'André (Michel Laperrière) s'adressait à son fantôme suite à une chicane avec Léo (Sébastien Delorme).

« Je me suis inspirée de ma vie personnelle », nous confie l'autrice Izabel Chevrier. « Richard, mon conjoint, qui était mon coauteur de la série, est décédé subitement en janvier. Et j'avais des échanges avec plusieurs personnes dans mon entourage sur le fait que, la plupart du temps, quand quelqu'un avec qui on avait un lien affectif très, très fort, décède, on a le réflexe de continuer à lui parler. »

« Moi, je parle au moins une fois par jour à Richard. C'est une façon un peu pour nous de les garder en vie, de les garder près de nous », explique-t-elle.

Donc, je me suis inspirée de ce lien affectif et spirituel, si tu veux, que je conserve avec mon conjoint.

Pourrait-on revoir Ines dans une autre scène du même genre dans le futur? « Je ne sais pas », indique-t-elle. « C'est selon l'inspiration. Je ne veux pas m'obliger à le faire parce que les gens ont aimé ça ».

« Je vais le faire si je suis inspirée à le faire pour une situation précise », ajoute-t-elle. « Je savais que ça allait toucher énormément les gens parce que beaucoup de gens aimaient Inès, aimaient le personnage. Puis je me suis dit : je vais leur faire ce cadeau. »

Je l'ai fait aussi pour tous les gens qui ont perdu un être cher. Et qui s'adressent à eux probablement au quotidien. Puis je me suis dit, ça, ça va toucher beaucoup, beaucoup de gens.

La performance de Michel Laperrière était très touchante dans cette scène et la vérité de son interprétation était probablement due au fait qu'il s'adressait à son bon ami disparu à travers Ines. « Il faut savoir que Michel était très proche de Richard. Ils étaient devenus, en quelque sorte, des amis. Donc moi, ce qui m'a beaucoup émue, c'est que je sais que quand Michel jouait cette scène, il pensait à Richard. » 💔

