Pourrait-il y avoir un 3e animateur l'an prochain à Masterchef Québec?

Parmi les commentaires les plus récurrents qu'on voit défiler sur les réseaux sociaux concernant Masterchef Québec, il y a cet espoir que la production ajoute un troisième animateur au duo formé de Martin Picard et Stéfano Faita.

Il faut savoir que dans la plupart des versions du format à travers le monde, dont la mouture canadienne, australienne et américaine, il y trois chefs qui occupent le poste de juges.

Les téléspectateurs ont même indiqué qu'il aurait aimé voir une femme se greffer à la paire.

Nous avons posé directement la question au producteur Charles Lafortune, qui nous dit ceci :

« Il n'y en aura pas trois l'année prochaine. Ça va encore être les deux mêmes qui vont être là. Par contre, il va peut-être avoir plus d'invités qui vont venir. Des fois, on en avait sur deux épisodes, là, on va peut-être en avoir sur trois », nous confie-t-il.

Il espère aussi que, lors de cette deuxième saison, les cuisiniers amateurs aient la chance de sortir de la cuisine, comme c'est le cas dans les autres versions. D'ailleurs, un de nos défis préférés dans les moutures étrangères est celui où les candidats prennent le contrôle du restaurant d'un des juges. Ce serait plutôt excitant de voir les participants cuisiner les assiettes gargantuesques du Pied de Cochon...

Le producteur ne peut malheureusement pas confirmer que ce sera possible étant donné la situation critique dans laquelle se trouve le monde de la télévision actuellement. Sortir du studio coûte cher et les budgets sont limités.

Précisons que Charles Lafortune est très heureux des cotes d'écoute de son émission. « On est à 880 000 en confirmé. Ça marche très bien! »

Nous avons aussi demandé au producteur son avis sur les critiques concernant le présumé favoritisme envers certains cuisiniers. Voyez sa réponse très honnête ici.