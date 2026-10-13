Pourquoi aimons-nous tant détester ce personnage de Sur le fil?

Nelson, le personnage de Pierre-Paul Alain dans la série Sur le fil, fait grandement réagir par son caractère menaçant. Le comédien lui-même nous en a parlé sur le tapis rouge de la grande première du film Hantée, la semaine dernière. « On me dit : "maudit que je t'haïs, pis maudit que je t'aime". »

Si Nelson crée autant de réactions contradictoires auprès des téléspectateurs québécois, c'est peut-être parce qu'au fond, il n'est pas complètement mauvais, selon le comédien. « Il a un passé... On ne le sait pas encore, mais oui, il a un passé, il vient de quelque part, il vient pas d'une noirceur, là. Il est pas né méchant, en tout cas, ça c'est sûr. »

En effet, bien qu'il soit toxique pour Sandra, interprétée par la très talentueuse Ariel Charest, le comédien a souligné que personne ne venait au monde avec l'idée de faire sa vie dans la rue ou d'être fondamentalement méchant. « Ça n'arrive pas. Il y a quelque chose qui se passe. » Nous lui avons donc demandé si nous allions en découvrir davantage sur le passé de son personnage. « On va connaître plusieurs couleurs, facettes de Nelson. On va l'aborder tranquillement. On va voir où l'autrice va aller avec ça. »

Le comédien a même émis un souhait.﻿﻿ « Ç﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿a serait le fun de voir Nelson [plus en profondeur], parce qu'il y en a des "comme ça". Il y en a qui existent des "comme ça." »

Que ça soit le pire de la gang qui réussit à s'en sortir un peu, ça serait beau, je crois, à voir.

Est-ce que ce sera le cas? Est-ce que Nelson réussira à sortir de cette période sombre de sa vie? Seule l'autrice de la série, Pascale Renaud-Hébert, le sait. Pierre-Paul tenait d'ailleurs à souligner le grand talent de celle qui a certainement contribué à provoquer autant d'émotions vives envers son personnage.

« C'est tellement bien écrit. Je ne suis pas quelqu'un qui est têteux, vraiment pas. Mais moi, je capote sur l'écriture. Ça nous met dans nos personnages directs. C'est tous des personnages de composition. C'est facile. C'est un gros danger d'aller dans la caricature. Et tout le monde a réussi à faire de quoi de vraiment crédible. »

Le comédien complète présentement le tournage de la série familiale Kadebwe, dans laquelle il interprète Pete, un bon gars. « Bien oui! J'en ai fait des bons gars, mais les gens l'oublient. Dans L'indétectable, j'étais un bon gars. Manu était fin. »

Nelson, il prend de la place. C'est ça qui arrive.

Il est d'ailleurs extrêmement reconnaissant de ne pas avoir été catalogué dans des rôles détestables au fil de sa carrière : « Je suis très chanceux. Je suis privilégié. Ça fait longtemps que je suis dans le domaine. On m'a vu dans d'autres choses. »

L'acteur est également heureux d'avoir pu réaliser son rêve de monter sur scène, puisqu'il partage la vedette avec notamment Marcel Leboeuf et Michel Charette dans la pièce de théâtre Ladies Night : «C'est nous autres les niaiseux sur scène. C'est le temps de s'asseoir, de rire, d'oublier une heure et demie de ce qui se passe dans le monde. »

C'est un défi que je voulais faire dans ma vie. C'est trippant.

Nous ne pouvons qu'être emballés par le fait que Pierre-Paul Alain soit à ce point occupé, puisqu'il nous offre chaque fois des performances inoubliables.

Pour le voir dans la peau de Serge, l'un des cinq chômeurs désespérés de Ladies Night, vous aurez l'embarras du choix, puisque les dates s'étendent jusqu'en janvier 2028. Quant à la série Kadebwe, elle sera diffusée dès janvier 2027 sur les ondes de Radio-Canada.

La série Sur le fil est présentement diffusée sur ICI TÉLÉ les lundis à 21 h et disponible en rattrapage sur Tou.tv.