Pour emporter : Marie-Philip Poulin aborde sa relation avec sa conjointe sur la glace

Vendredi dernier, à l'émission Pour emporter, France Beaudoin recevait la capitaine de la Victoire de Montréal, Marie-Philip Poulin. Durant l'entrevue, la star du hockey féminin s'est ouverte notamment sur son enfance, ses débuts au hockey, sur quelques moments mémorables de ses présences aux Jeux olympiques et aussi sur son couple.

Lorsque l'animatrice a abordé le fait que Marie-Philip ait accepté de porter un micro dans son casque de hockey afin qu'on ait accès à ce qu'elle dit sur la glace, l'athlète de 35 ans a avoué être plus exigeante envers sa conjointe et coéquipière Laura Stacey, qu'elle ne l'est envers ses autres coéquipières. « Veux-tu savoir ce qui me stressait le plus? C'est ce que j'allais dire à Laura durant une partie! [rires] »

C'est sûr que je suis plus dure avec elle!

France lui a alors demandé de révéler ce qu'elle dirait à une coéquipière qui a raté une passe sur la glace, versus ce qu'elle dirait à son amoureuse. Sa réponse a été tout à fait savoureuse. « Hey! Bien essayé! ... Laura, j'étais vraiment ouverte. Tu aurais dû mettre ça sur l'tape! [la palette du bâton de hockey] »

L'animatrice s'est aussi penchée sur la signification du mot échec. C'est à ce moment que nous avons pu comprendre toute l'ampleur de la pression qu'a subie la capitaine lors de ses 5e Jeux olympiques en Italie.

« Tu perds la médailles d'or, c'est la première fois en tant que leader, capitaine, que tu n'es pas capable de remporter la médaille d'or, est-ce que le monde entier est déçu, est-ce que les gens autour de toi vont te regarder différemment, il y a plein de questions de même, qui ne sont pas nécessairement des échecs, mais tu vas te remettre en question en mautadit. »

Marie-Philip a même versé une larme quand elle a parlé de la force mentale que ça prend pour se rendre à la coupe Walter et la remporter. « Ça là [le mental], c'est fort en mautadit. Des fois on oublie à quel point ça l'est. En ce moment, toutes les séries éliminatoires, j'ai essayé de garder ça assez positif, essayé d'être gentille avec moi-même. » Rappelons que le tournage a eu lieu plus tôt dans l'année.

L'émission Pour emporter est diffusée les vendredis 20 h sur ICI ART.TV.