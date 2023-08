Plusieurs vedettes de District 31 sur le tapis rouge de Norbourg

Ce lundi soir avait lieu la grande première du film québécois Norbourg au Cinéma Quartier Latin de Montréal.

Dans ce film, l'inspecteur et vérificateur Éric Asselin est mandaté pour surveiller les activités de la firme Norbourg. Littéralement fasciné par l'audace de Vincent Lacroix, l'enquêteur quittera son poste et deviendra son bras droit. Norbourg déjouera alors les enquêtes et vérifications en détournant des centaines de millions de dollars. Mais la fête ne peut durer éternellement, quand l'entreprise sera cernée de toute part.

Pour l'occasion, le réalisateur Maxime Giroux était sur place en compagnie des acteurs Vincent-Guillaume Otis, François Arnaud ainsi que plusieurs autres membres de la distribution.

Plusieurs invités étaient également de la partie, dont plusieurs amis de Vincent-Guillaume Otis. Michel Charette, Sébastien Huberdeau, Paul Doucet, tous de la distribution de District 31, étaient notamment présents.

Voyez des photos du tapis rouge ci-dessous.

Le film Norbourg prend l'affiche le 22 avril partout au Québec. C'est à ne pas manquer.