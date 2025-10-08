Accueil
Plusieurs candidats de L'île de l'amour à OD Tentations au soleil

Ainsi que la candidate préférée du public d'OD Chypre.

L'île de l'amour
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

La distribution de la deuxième saison d'OD Tentations au soleil vient d'être dévoilée et on y retrouve, encore une fois, de nombreux candidats des précédentes moutures d'Occupation Double, soit Alexandra Giroux (OD Grèce), Koralie-Maya Charles (OD Martinique), Jennifer Nogue (OD Afrique du Sud), Kevin Lapierre (OD Afrique du Sud), Raphaël Sefriou (OD Mexique) et Antoine Normandin (OD Dans l’Ouest).

Naomi Auger, une candidate très appréciée des téléspectateurs d'OD Chypre, a aussi refait le voyage vers le Moyen-Orient cette semaine afin de participer à la téléréalité. Elle y sera notamment avec son amie Marie-May Larochelle, que nous avons aussi connu cette saison.

Pour venir déstabiliser les anciens d'OD, la production a choisi d'ajouter des visages d'une autre téléréalité, soit L'île de l'amour. Ainsi, Jade Cousineau (Île de l’amour), Maëva Lemay (Île de l’amour), Edouard Davignon (Île de l’amour), Victor Leblanc (Île de l’amour) et Jacob Heininger (Île de l’amour) viendront faire monter la chaleur à Chypre. 

Il se pourrait bien que des participants d'autres téléréalités viennent jouer à Tentations au soleil. On nous promet que des participants mystères vont également se joindre à la distribution. 

Les deux premiers de huit épisodes sont prévus sur Crave le 8 décembre 2025, suivis de deux épisodes par semaine. 

