Pierre Lapointe révèle qu'il a déjà occupé cet emploi surprenant

Ce samedi, l'auteur-compositeur-interprète Pierre Lapointe était de passage au talk-show Pour une fois, pour discuter des nombreux pans de sa vie personnelle et professionnelle.

À la toute fin de l'épisode, lors des fameuses questions en rafale, un détail n'est cependant pas passé inaperçu, concernant le passé de l'artiste. En effet, quand l'animatrice Mitsou l'a questionné sur ses propres habitudes de nettoyage, celui-ci a répondu du tac au tac :

« Moi faire le ménage, j'adore ça! J'ai été concierge pendant 10 ans avant d'être chanteur. Je peux te donner un cours sur comment passer la moppe comme il faut. Moi, j'ai des gens autour de moi qui ont des femmes et des hommes de ménage et je suis comme : "Voir! Voyons, c'est tellement plus le fun de faire son ménage! Moi, faire le ménage quelque part, tu n'as jamais vu une place propre de même! »

C'est au Musée de la culture de Gatineau que, jeune adulte, Pierre Lapointe aura occupé l'emploi de concierge. Il s'est ensuite lancé en musique, pour connaître le succès et la renommée dont il jouit aujourd'hui. Un détail pour le moins surprenant sur le chanteur, qui ne cessera jamais de nous étonner!

D'ailleurs, peu avant, c'est la comédienne Valérie Blais qui était désignée pour interviewer Pierre, elle qui a choisi d'aborder avec l'artiste la relation qu'il entretient avec sa mère, atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis quelques années.

Ce dernier poursuit en donnant quelques nouvelles peu réjouissantes sur sa maman, affirmant « qu'elle commence à avoir de la difficulté à reconnaître ma soeur. C'est compliqué, c'est une maudite maladie. » Malgré tout, il essaie « d'être là pour elle. Quand je suis au Québec, j'y vais des fois 3 fois dans la même semaine. Une petite shot de 2 heures, mais quand je suis parti, je lui envoie des cartes postales. Je lui téléphone. »

Un moment empreint d'amour et d'humanité de la part du parolier, dont on apprécie à tout coup la vulnérabilité.

Pour une fois est diffusé le samedi à 20 h, sur Ies ondes de Télé-Québec.