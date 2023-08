Pierre Lapointe raconte une situation survenue à La voix qu'il a refusé que TVA diffuse

Pierre Lapointe visitait Mélanie Maynard à Sucré salé ce mercredi.

Il a raconté à l'animatrice une situation survenue lors des Auditions à l'aveugle de La voix, alors qu'il était coach, qui n'a jamais été diffusée.

« Il y a une fois, une participante qui est venue. On avait tous le dos tourné. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais je pense que c'est la pire performance que j'ai entendue en trois ans. Mais la fille, c'est une personne qui chante dans la vie... Elle a été prise d'un vent de panique. Quand on s'est retourné, elle était comme ça [tremblotante, NDLR]. Elle a eu une crise de panique sur scène. Et moi, sans y penser, spontanément, je me suis levée, je suis allée la prendre dans mes bras, j'avais oublié qu'on avait des micros. Je lui ai dit : "respire, il n'y a personne qui te veut du mal. Elle était en sueur, j'étais mouillé après l'avoir prise dans mes bras. »

Il ajoute : « Et là l'équipe m'a dit : "ça, ça va changer ta carrière". Je leur ai dit : "vous ne diffusez jamais ça". Moi, c'était bon, pour elle ce n'était pas bon. Pour le show c'était extraordinaire, mais elle, en plus d'avoir vécu cette panique-là, elle allait vivre avec ça dans la rue après. C'est gros La voix... J'ai dit : "ne lui faites pas ça". Moi, je m'en fous de l'image que je projette. Cette fille-là, je ne suis pas capable de penser qu'elle va marcher dans la rue après et que tout le monde va lui remémorer ce moment-là, qui, déjà là, je pouvais dire, était un traumatisme dans sa vie. »

